人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“我们希望用数字化技术为运营赋能，实现提质增效，并通过产业链服务平台化，覆盖产业链全景，为客户提供综合性的解决方案。粮食板块作为象屿股份的核心业务板块之一，我们将以数字化手段为粮食全价值链提供平台化服务，建设产业生态并创造新的商业模式。”近日，象屿股份党委副书记、副董事长、总经理齐卫东就产业链供应链数字化等问题接受了记者采访。

突如其来的新冠肺炎疫情、贸易摩擦、极端天气考验，让世界经济走势陡然生变，也改变了供应链运作的基本哲学。过去30多年，物流与供应链运作的主要目标，是以最低的成本提供最有效的服务，而新冠疫情等事件接踵而来，供应链安全和风险防范的权重大幅上升。疫情后，国家层面多次强调要高度重视产业链供应链稳定、高效和安全，“保产业链供应链稳定”被列为国家“六稳”“六保”的重要任务之一。

今年3月，商务部等八部门联合印发了《关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知》，决定在供应链创新与应用试点基础上，正式启动全国供应链创新与应用示范创建，作为全国大宗商品供应链服务头部企业的厦门象屿股份有限公司，成功入选第一批全国供应链创新与应用示范企业。

如何实现“供应链关键时刻不掉链子”，关键在于创新。在齐卫东看来，供应链创新不仅是为了供应链本身转型升级，更是为了推进现代化产业体系的形成，他也结合企业自身发展分享了一些建议：一方面企业要在深耕现有产业链的全链条运营基础上，贴合行业变化和政策导向，在原有产业基础上谋划物流、产业跨区域复制转移；另一方面，通过在网络布局、流程管控、物流保障、应急储备等方面优化，增强供应链韧性，提升抗风险能力；此外，站在全球供应链重塑的时代大背景下，中国企业更要以全球视野推动自主创新能力，推动商流、资金、信息、物流的数字化和可控化，打通上下游各环节，用科技赋能供应链升级。

齐卫东介绍，今年象屿股份发布的“六五”战略规划中，明确未来五年，公司将围绕“平台化、国际化、数智化”发展方向，打造一体化供应链服务平台,“数智化”更是重中之重。而率先搭建真正意义上的农业产业级互联网平台，正是公司数智化赋能转型的“先行军”之一。

农业是国家最重视最根本的产业。“打造各具特色的农业全产业链”、“培育农业产业化联合体”、“将小农户融入农业产业链”……近年来，国家一直在大力推动农业向“规模化”“产业化”发展。

公开资料显示，象屿股份2013年进入东北，深耕农业领域多年，已经建立起“集种肥服务、农业种植、粮食收储、物流运输、原粮供应、粮食加工及农业金融等于一体”粮食全产业链一体化服务体系。目前已是A股最大的玉米贸易商、临储商、种植商、发运商。

越熟悉越知痛点。齐卫东介绍，农业产业链过长，农业的生产端和需求端已养成了多年的交易习惯，用传统互联网思维的减少中间环节等“简单粗暴”的方式提升效率并不可行；另一方面，农业产业信息化程度相对偏低。仍未形成规模，造成信息不对称、生产效率不高、流通环节过多、生产组织分散、品质安全不稳等问题。而互联网通过与传统农业产、供、销的全面融合，可以提升农业的资源配置、生产效率、产品质量、市场开拓和综合效益，真正解决传统农业中的现实难题。

知痛方能解痛。今年初，象屿股份联手阿里云结合东北农业实际，携手在粮食板块先行先试建设农业产业级互联网平台。一个懂行业，一个懂技术，双方开启了我国农业数字化领域的一次创新尝试。

根据资料，该平台将贯穿粮食产业链种植、仓储、流通三大环节，借助物联网、云计算、区块链手段实现轻资产模式下仓容快速扩张，连接用粮方、金融、物流等生态方，提升全产业链贸易、物流与金融效率。

平台前段聚焦种植，致力于整合农业生产服务，赋能农民“耕、种、管、收”全过程。平台中段聚焦仓储，以“WaaS（Warehouse as a Service）仓储即服务”的“云服务”方式将具备能力的社会仓点整合为平台数字化仓库，向社会仓点仓复刻象屿农产仓储管理标准，赋予收储能力，实现过程智能管控、粮品标准化、生产优烘优储、仓单行业通兑的目标。平台后段聚焦流通，推动粮食深加工、饲料加工企业降本增效，保证“随时有粮、专品供给、质优价良”的供给形态。

在发挥农业产业级互联网平台优势基础上，如何更有序地推动乡村振兴顺利进行？对此，齐卫东结合自身的实践和探索，介绍了三点看法和经验：

第一要线上线下一体化推进。通过互联网技术实现与用户的泛链接，建立地面推广团队实现零距离触客。以两者相结合的方式，覆盖村屯为农户提供从订单农业、农资采购、涉农金融、农业保险、粮食销售到送粮物流的全过程解决方案，货真价实，降本增效，为农户增益。

第二要通过科技赋能将仓点编织成网，提高管理效率，提升服务水平。建立基于数字化手段的粮食标准仓储流程与监管方法，以云服务方式向第三方仓点提供服务。一方面可促进东北地区粮食仓储标准化，另一方面促进以数字物权为基础的产业金融有序发展。

第三要联结贯通全产业链，使农户增收、企业增利。建立粮食种植、粮食仓点、粮食流通三个联盟的大生态，实现以销定产，专品专卖。对农户来说，专品专售的高溢价订单才能令其增收；对用粮企业来说，通过订单农业才能真正锁定粮源，降低供给风险。

(责编：赵竹青、吕骞)