12月18日，中国智能语音产业发展高峰论坛暨中国语音产业联盟2021年会在北京举行。政产学研各界代表围绕智能语音产业热点，研究语音技术发展脉络，探讨语音产业未来方向，助力人工智能与实体经济深度融合发展。

中国智能语音产业发展高峰论坛暨中国语音产业联盟2021年会现场。受访者供图

会上，中国语音产业联盟发布《2020—2021中国语音产业发展白皮书》（以下简称“《白皮书》”），总结了一年来智能语音行业的发展态势，把脉语音产业、指引未来走向。

《白皮书》显示，疫情影响及产业数字化需求拉动，我国智能语音市场规模持续稳定增长。其中科大讯飞以60%市场份额稳居第一，阿里、百度等为代表的互联网巨头占据约20%市场份额，市场呈现差异化竞争格局。

《白皮书》围绕2B企业级市场和2C消费级市场进行了分析，提出智能语音相关应用落地正渐次绽放。聚焦企业级市场，智能语音在智慧教育、智慧医疗、智慧城市、智慧制造等领域大展身手；而在消费级市场，智能语音在智能办公、智能车载、智能手机、可穿戴设备、智能家居等领域大有可为。

《白皮书》还总结了当下智能语音产业面临的挑战，例如关键核心技术有待突破，解决社会重大命题的系统性创新需求增大，受美制裁升级影响行业整体发展，互联网巨头入局致使行业市场竞争激烈，相关专业人才缺口较大等。同时，《白皮书》还提出了智能语音下一步发展的关键创新点，是无监督学习、多模态融合、脑科学交叉融合创新和系统性创新等，并应聚焦开源算法平台构建和重点领域创新的科技攻关，同时应着力提升用户隐私的安全性。

据《白皮书》显示，随着人工智能技术不断深入落地各行业，产业开放生态将进一步升级。人工智能行业开放生态将从AI龙头+开发者的“二维”生态升级到 AI 龙头+开发者+行业龙头的“三维”生态，三方共建掘金产业智能化升级。

(责编：董童、李源)