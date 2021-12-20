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第二轮第五批中央生态环境保护督察已问责党政领导干部89人

2021年12月20日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （王仁宏）经党中央、国务院批准，第二轮第五批4个中央生态环境保护督察组于2021年12月3日至5日陆续进驻黑龙江、贵州、陕西、宁夏四个省（区）开展督察。截至目前，各督察组全面进入下沉工作阶段。

数据显示，截至12月18日晚20:00，各督察组共收到群众来电、来信举报5963件，受理有效举报4424件，经梳理合并重复举报，累计向被督察对象转办3844件；被督察对象已办结或阶段办结766件，其中立案处罚148家；立案侦查16件，拘留7人；约谈党政领导干部135人，问责党政领导干部89人。

第二轮第五批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。来源：生态环境部

据悉，在下沉工作阶段，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，深入基层、深入一线、深入现场，采取暗查暗访和蹲点调查等方式开展工作，督察地市级党委政府生态环境保护工作推进落实情况。各督察组查实了一批突出生态环境问题，核实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，目前已公开曝光4个典型案例。

各督察组统筹做好经济平稳运行、民生保障、常态化疫情防控和生态环境保护，坚持以人民为中心，将督察与党史学习教育有机融合，把紧盯群众举报问题整改作为“我为群众办实事”的具体实践，继续推动解决群众反映突出的生态环境问题，及时转办督办，加强抽查核实，开展实地回访并面对面听取人民群众意见。督促被督察对象精准科学依法推进边督边改，以解决具体生态环境问题来回应社会关切，以整改实际成效来取信于民，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

有关省（区）高度重视督察配合和督察整改工作，积极推进边督边改、立行立改。主要领导同志通过提出明确要求、现场调研督办、召开专题会议推进等方式，大力推动督察配合和整改工作。经过督察双方共同努力，一批群众身边的生态环境问题得到有效解决，一批生态环境违法行为得到及时纠正。

(责编：王仁宏、吕骞)

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