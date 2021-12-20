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中国气象局建成温室气体及碳中和监测核查评估系统

2021年12月20日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者李楠桦）“我国建成可业务运行的全球-中国-区域(省区)-城市四级嵌套格网的碳监测核查支持系统，将为我国实现‘双碳’目标，开展碳排放监测提供有力支持。”中国气象局副局长宇如聪在中国气象局温室气体及碳中和监测评估中心进展交流暨学术委员会会议上介绍，在国家发改委支持下，中国气象局自上世纪90年代开始就在青海瓦里关建设了温室气体全球本底站，进行持续观测和采样分析。碳中和中心基于1个全球本底站、以及发改委不断支持建成的6个区城本底站和52个省级高精度温室气体监测站的二氧化碳数据，联合国内外优秀科学家，积极推进各省市气象局温室气体观测体系建设，在评估已有观测数据可靠性的基础上，开展了有组织的有关碳中和科学研究和监测评估核心技术攻关。

中国气象局碳中和中心主任张小曳介绍了碳中和中心工作进展，以及建成的中国气象局碳监测核查支持系统。该系统依托中国气象局59个温室气体在线监测站高精度二氧化碳浓度数据、辅以碳卫星二氧化碳柱总量数据，获得全球1x1度、中国区域45x45 km、城市5x5 km格点人为和自然碳通量变化。

据了解，该系统是在2019国际IPCC国家清单改进指南中提出的可监测、可核查、可支撑（MVS）的“新三可”方法体系下，我国建立的MVS系统，此系统可以为全球、全国、省、市及格点尺度人为碳排放总量变化、自然碳汇变化提供客观、全面和及时的监测与核查支持，还可对比统计部门上报的省、市、区和不同行业碳排放数据，正确认识各重点排放源排放的二氧化碳、减排潜力，并监督其落实减排目标，更好的为政府管理决策提供全面扎实的信息和数据。同时，准确跟踪监测各部门、各行业的二氧化碳排放量，有助于碳排放量配额的合理分配，使碳排放权交易市场更加有效发挥作用。

(责编：李楠桦、吕骞)

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