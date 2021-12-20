人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——石岛湾高温气冷堆核电站示范工程首次并网发电，这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。

华能石岛湾核电高温气冷堆示范工程全景。受访者供图

高温气冷堆是由清华大学核能与新能源技术研究院自主研发的具有固有安全性的第四代先进核能技术，高温气冷堆示范工程是我国《国家科学和技术中长期发展规划纲要（2006-2020年）》16个国家科技重大专项之一，由华能集团、中核集团、清华大学共同出资组建业主公司、合作实施，设计容量20万千瓦，于2012年底在山东荣成开工建设。

华能石岛湾核电高温气冷堆示范工程近景。受访者供图

“目前，该示范工程1号反应堆正稳步向单堆满功率推进，2号反应堆并网发电前各项试验有序开展。双堆有望于2022年年中全面投入商运。”中国华能有关负责人介绍，该示范工程设备国产化率高达93.4%，首次使用的设备有2200多台（套），创新型设备600余个，初步搭建起我国自主创新的第四代高温气冷堆核电标准体系和知识产权保护体系。

业内人士表示，高温气冷堆具有固有安全性好、发电效率高、环境适应性强、多模块灵活组合等特点，在核能发电、热电冷联产及高温工艺热等领域商业化应用前景广阔，是我国优化能源结构、保障能源供给安全、实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。

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