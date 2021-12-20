工信部：已建成开通5G基站超130万个 5G终端用户达4.97亿户
人民网北京12月20日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月20日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议介绍，今年以来，我国已建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户，超额完成电信精准降费年度任务，贫困地区通信难问题得到历史性解决。同时，疫苗和重要医疗物资保障任务全面完成，新冠疫苗年产能达到70亿剂。
会议指出，今年以来，工业经济持续恢复增长，1-10月规模以上工业企业实现利润同比增长42.2%，规上中小企业收入、利润分别增长21.5%和30.4%，前三季度制造业增加值占国内生产总值比重提高到27.4%。
产业链供应链韧性得到提升，基础和关键领域技术攻关取得进展，集装箱产量成倍增加，光伏、风电、船舶等产业链国际竞争力进一步增强。中小企业纾困解难支持力度加大，降低中小企业税费负担、缓解融资难问题取得明显成效，累计培育专精特新企业４万多家、“小巨人”企业4762家、制造业单项冠军企业848家。
产业结构进一步优化升级，全年压减粗钢产量超过2000万吨，1-11月高技术制造业和装备制造业同比分别增长19%、13.7%，前10个月规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.4%，“5G+工业互联网”在10大重点行业形成20个典型应用场景。
信息通信业高质量发展取得新成效，建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户，超额完成电信精准降费年度任务，贫困地区通信难问题得到历史性解决。疫苗和重要医疗物资保障任务全面完成，新冠疫苗年产能达到70亿剂。
会议强调，我国工业和信息化发展的外部环境更趋复杂严峻和不确定，但恢复发展的总体态势和长期向好的基本面没有改变，实现平稳健康发展具备很多有利条件。
会议提出，2022年要抓好六个方面重点任务。
一是着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑。落实关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案，抓好“十四五”规划宣贯实施，全力以赴实现一季度平稳接续。打通重点产品供给堵点卡点，有效畅通工业经济循环。深化产融合作，着力提振制造业投资。实施“增品种、提品质、创品牌”战略，扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。做好重大外资项目服务保障。
二是加快推进基础和关键领域创新突破，进一步增强产业链供应链韧性。实施产业基础再造工程，组织实施一批重点项目。推进制造业强链补链，创建一批国家制造业创新中心和国家地方共建中心，培育一批国家级先进制造业集群。
三是加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。统筹落实系列惠企政策，着力解决中小企业困难问题。加大对恶意拖欠账款问题的治理。健全优质中小企业评价体系。实施企业管理提升工程，推进制造业质量管理升级行动，提高产品可靠性水平。
四是强化应用导向，提升信息通信服务供给能力。稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。加大IPv6应用创新和推广，加快5G在垂直行业的融合应用。纵深推进APP专项整治，健全车联网和智能网联汽车等安全保障体系，提高无线电频谱资源利用水平。
五是推动制造业数字化转型向纵深拓展，增强产业发展新优势新动能。实施制造业数字化转型行动计划，完善多层次工业互联网平台体系，突破一批智能部件和装备，拓展工业大数据应用场景。
六是实施工业领域碳达峰行动，稳步推进产业绿色低碳转型。大力发展绿色制造，开展绿色低碳技术和产品示范应用。实施工业能效、水效提升计划。坚决遏制“两高”项目盲目发展。要做好岁末年初工作，继续做好常态化疫情防控，从严从细抓好民爆等领域安全生产监管，做好无线电、应急通信和网络安全保障。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局驻村工作队助力承德县乡村振兴
- 人民网北京12月20日电 （记者孙博洋）近日，河北省承德县的小米上市热销，引起关注。据了解，这是国家市场监督管理总局认可检测司驻孟家庄村工作队推动实施有机小米种植第一年生产的有机转换产品。…
相关新闻
- 评论
- 关注