人民网北京12月20日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，12月20日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议介绍，今年以来，我国已建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户，超额完成电信精准降费年度任务，贫困地区通信难问题得到历史性解决。同时，疫苗和重要医疗物资保障任务全面完成，新冠疫苗年产能达到70亿剂。

会议指出，今年以来，工业经济持续恢复增长，1-10月规模以上工业企业实现利润同比增长42.2%，规上中小企业收入、利润分别增长21.5%和30.4%，前三季度制造业增加值占国内生产总值比重提高到27.4%。

产业链供应链韧性得到提升，基础和关键领域技术攻关取得进展，集装箱产量成倍增加，光伏、风电、船舶等产业链国际竞争力进一步增强。中小企业纾困解难支持力度加大，降低中小企业税费负担、缓解融资难问题取得明显成效，累计培育专精特新企业４万多家、“小巨人”企业4762家、制造业单项冠军企业848家。

产业结构进一步优化升级，全年压减粗钢产量超过2000万吨，1-11月高技术制造业和装备制造业同比分别增长19%、13.7%，前10个月规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.4%，“5G+工业互联网”在10大重点行业形成20个典型应用场景。

信息通信业高质量发展取得新成效，建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户，超额完成电信精准降费年度任务，贫困地区通信难问题得到历史性解决。疫苗和重要医疗物资保障任务全面完成，新冠疫苗年产能达到70亿剂。

会议强调，我国工业和信息化发展的外部环境更趋复杂严峻和不确定，但恢复发展的总体态势和长期向好的基本面没有改变，实现平稳健康发展具备很多有利条件。

会议提出，2022年要抓好六个方面重点任务。

一是着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑。落实关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案，抓好“十四五”规划宣贯实施，全力以赴实现一季度平稳接续。打通重点产品供给堵点卡点，有效畅通工业经济循环。深化产融合作，着力提振制造业投资。实施“增品种、提品质、创品牌”战略，扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。做好重大外资项目服务保障。

二是加快推进基础和关键领域创新突破，进一步增强产业链供应链韧性。实施产业基础再造工程，组织实施一批重点项目。推进制造业强链补链，创建一批国家制造业创新中心和国家地方共建中心，培育一批国家级先进制造业集群。

三是加大对中小企业的纾困帮扶，促进企业专精特新发展。统筹落实系列惠企政策，着力解决中小企业困难问题。加大对恶意拖欠账款问题的治理。健全优质中小企业评价体系。实施企业管理提升工程，推进制造业质量管理升级行动，提高产品可靠性水平。

四是强化应用导向，提升信息通信服务供给能力。稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。加大IPv6应用创新和推广，加快5G在垂直行业的融合应用。纵深推进APP专项整治，健全车联网和智能网联汽车等安全保障体系，提高无线电频谱资源利用水平。

五是推动制造业数字化转型向纵深拓展，增强产业发展新优势新动能。实施制造业数字化转型行动计划，完善多层次工业互联网平台体系，突破一批智能部件和装备，拓展工业大数据应用场景。

六是实施工业领域碳达峰行动，稳步推进产业绿色低碳转型。大力发展绿色制造，开展绿色低碳技术和产品示范应用。实施工业能效、水效提升计划。坚决遏制“两高”项目盲目发展。要做好岁末年初工作，继续做好常态化疫情防控，从严从细抓好民爆等领域安全生产监管，做好无线电、应急通信和网络安全保障。

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