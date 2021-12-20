新华社北京12月20日电（记者戴小河）记者从中国华能获悉，国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆完成发电机初始负荷运行试验评价，20日成功并网并发出第一度电。

这标志着全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆，在中国华能实现了从“实验室”到“工程应用”的飞跃。

目前，示范工程机组各项指标运行正常，反应堆、汽轮发电机及相关系统设备运行稳定，1号反应堆正稳步向单堆满功率推进，2号反应堆并网发电前各项试验有序开展。双堆有望于2022年年中全面投入商运。

作为我国自主设计、建造、调试和运营的新一代核电项目，示范工程由中国华能联合清华大学、中核集团共同建设，装机容量20万千瓦，于2012年底在山东荣成开工建设。

中国华能集团董事长、中国工程院院士舒印彪说，高温气冷堆安全性好、发电效率高、环境适应性强、用途广泛，在核能发电、热电冷联产及高温工艺热等领域商业化应用前景广阔。

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