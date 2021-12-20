时隔20个月，1年期LPR报价下降了！12月20日，LPR（贷款市场报价利率）最新报价出炉：1年期LPR为3.8%，较上月下调5BP；5年期以上LPR为4.65%，与上月持平。

值得关注的是，LPR报价为何会出现非对称下调？未来LPR还有下降空间吗？对此，兴业银行首席经济学家鲁政委、广发证券首席经济学家郭磊做了详细的解读。

货币政策发力推动LPR下行

为何此时出现LPR报价利率下调？鲁政委表示，“2021年以来，人民银行加大跨周期调节力度，保持银行体系流动性合理充裕，有效降低银行资金成本，推动了此次1年期LPR下行。”

鲁政委指出，2021年7月15日和12月15日，人民银行先后两次下调法定存款准备金率共1个百分点，释放2.2万亿元长期资金，每年节约银行资金成本280亿元。同时，人民银行综合运用公开市场操作、中期借贷便利和再贷款、再贴现等多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕，引导市场利率围绕央行政策利率为中枢运行。

他表示，从利率政策看，6月21日人民银行指导市场利率定价自律机制优化存款利率自律管理，降低了中长期限定期存款利率，12月7日人民银行降低支农、支小再贷款利率0.25个百分点，都有助于降低银行资金成本。

“在上述政策综合作用下，银行资金成本已累积一定的下降幅度，最终带动了此次1年期LPR下调。因此可以说，此次LPR下调是央行货币政策灵活适度、银行体系流动性合理充裕的综合反映，也充分体现了LPR报价形成机制的市场化特征。”鲁政委如是说。

在郭磊看来，LPR下调主要是三个背景：首先，LPR下调是中央经济工作会议“稳增长”、“政策发力适当靠前”要求的积极落地，从11月经济数据看，基建投资继续走低，社零和服务业生产指数表现疲弱，新增就业人数偏低；近期票据利率走势亦表明实体融资需求仍然不佳。稳信用政策力度上仍需进一步加码以对冲需求下行，本次推动利率下行将进一步释放出向实体让利信号。

其次，目前仍在LPR改革的框架下，未来需要一个定价更有弹性、更敏锐地反映基本面的LPR报价体系，LPR利率择机调降也是“持续释放LPR改革潜力，推动实体融资成本进一步下行”精神的落地。

再次，央行前期的跨周期调节，包括7月与12月降准+存款利率定价机制调整已在一定程度上为商业银行节省了负债成本，客观上也助推了报价的调降。

5年期以上LPR变动相对谨慎

值得一提的是，此次LPR报价是非对称性下调。5年期以上LPR报价并未发生变化，在2020年4月以来一直保持在4.65%的水平。

21世纪经济报道记者注意到，历史上，在MLF利率不变时降准，五年期LPR均未变。一年期LPR有时降、有时不降：降的情况有一次（2019年9月），不变的情况有五次（2019年10月、2019年11月、2020年1月、2020年3月、2021年7月）。

郭磊向记者表示，“地产销售和投资回落目前是需求端主要拖累力量之一，5年期以上LPR若调整会对经济的传递效应更大，但此次5年期以上LPR未跟随调整并不意外。”

他进一步解释，一是从过往经验看，单独调降LPR利率基本是非对称下调；二是若全面调降LPR但不调整MLF利率，则会对银行净息差形成较大的收缩压力。在银行净息差已经较低的情况下，会打击银行放贷的积极性，反而不利于稳信用；三是房住不炒依然是一个大方向，中央经济工作会议强调要坚持“房住不炒”+因城施策，因此5年期以上LPR的变动会相对更为谨慎。

预计未来LPR仍有下降空间

鲁政委认为，“LPR下降为金融系统向实体经济让利创造了有利条件。”

他表示，在人民银行等部门的引导下，2020年金融系统通过利率下降、减少收费等方式向实体经济让利1.5万亿元。今年实际贷款利率在去年大幅降低的基础上继续稳中有降，有力地支持了疫情冲击下的实体经济恢复发展。考虑到我国融资方式以银行贷款为主，且LPR已经成为银行贷款定价的参考基准，此次LPR降低可直接带动新发生贷款利率降低，明年需重定价的存量贷款利率也将同步下行，可为金融系统向实体经济让利提供有利环境，支持经济高质量发展。

未来LPR是否会进一步下调？鲁政委预计仍有下降空间。中央经济工作会议提出，目前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。经济数据和市场预期也显示，今年四季度和明年的经济增长仍面临较大挑战。中央经济工作会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，围绕保持经济运行在合理区间，加大宏观政策跨周期调节力度，提高宏观调控的前瞻性针对性，稳健的货币政策灵活适度，保持流动性合理充裕。预计人民银行将继续保持流动性合理充裕，引导LPR下行，继续发挥LPR的指导性作用，促进企业融资成本进一步降低，推动经济运行保持在合理区间。

郭磊表示，“考虑到经济仍存在内生放缓趋势、中央经济工作会议已定调稳增长，后续财政货币产业政策都存在空间。在货币政策灵活适度、流动性合理充裕的大框架下，未来利率政策亦有一定空间。”

（作者：边万莉）

(责编：郝江震、袁勃)