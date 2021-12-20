新华社广州12月20日电（记者李雄鹰）康美药业破产重整计划经全体债权人表决通过后，经广东省揭阳市中级人民法院裁定批准，康美药业破产重整案进入了执行阶段，包括证券虚假陈述侵权集体诉讼的5.2万余名证券投资者在内的经济损失和其他债权人的债务均将从12月20日起陆续清偿。

据揭阳中院有关负责人介绍，12月12日，重整投资人神农氏合伙企业及其他投资方代表，与康美药业管理人签署了投资确认书，重整投资款已全部到位。根据重整计划，损失50万元以下部分的5.2万余名证券投资者，将以现金一次性直接赔付；50万元以上部分投资者，将以现金、债转股、信托权益等三种方式赔偿。现金和股份将由管理人通过中国证券登记结算公司上海分公司直接发放，信托权益将直接登记至各投资者名下。

今年11月12日，广州市中级人民法院对全国首例证券集体诉讼案作出一审判决，责令康美药业因年报等虚假陈述侵权赔偿证券投资者损失24.59亿元，判决生效后进入执行程序。据了解，康美药业重整工作预期年底前完成。公司原控制人马兴田将不再持有公司股份，并将依法清偿所欠全部债务。康美药业的非主业资产将交由信托管理，新注册成立的康天公司为信托资产承接平台，正在抓紧办理相关资产的过户和交割。

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