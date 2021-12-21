人民网北京12月21日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，乘用车市场虽然受到芯片供应不足、疫情散点爆发的影响，但产销环比上升，运行态势基本与10月一致。

中国汽车工业协会官微截图。

2021年11月，乘用车产销分别完成223.1万辆和219.2万辆，环比分别增长12.2%和9.2%，同比分别下降4.3%和4.7%，降幅比10月分别收窄0.4个百分点和0.3个百分点。与2019年相比，乘用车产销同比增长3%和6.5%，增幅比10月扩大0.6和3.1个百分点。

2021年1-11月，乘用车产销分别完成1887.9万辆和1906.0万辆，同比分别增长6.9%和7.1%，增幅比1-10月均回落1.7个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别下降1.7%和1%，降幅比1-10月分别收窄0.6和0.9个百分点。

2021年11月，在乘用车主要品种中，与上月相比，多功能乘用车（MPV）产销有所下降，其他三大类乘用车品种均呈增长；与上年同期相比，四大类乘用车品种产销继续下降，多功能乘用车（MPV）降幅更为明显。

2021年1-11月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，四大类乘用车品种产销均呈增长，增速比1-10月继续回落。

2021年11月，国内生产的豪华车销量完成31.9万辆，同比增长3.5%，增幅比10月回落9.4个百分点。1-11月，国内生产的豪华车销量完成311.2万辆，同比增长19.5%，高于乘用车累计增速12.4个百分点。

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