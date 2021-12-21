人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

11月我国乘用车市场产销环比上升 销量达219.2万辆 

2021年12月21日08:50 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月21日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，乘用车市场虽然受到芯片供应不足、疫情散点爆发的影响，但产销环比上升，运行态势基本与10月一致。

中国汽车工业协会官微截图。

2021年11月，乘用车产销分别完成223.1万辆和219.2万辆，环比分别增长12.2%和9.2%，同比分别下降4.3%和4.7%，降幅比10月分别收窄0.4个百分点和0.3个百分点。与2019年相比，乘用车产销同比增长3%和6.5%，增幅比10月扩大0.6和3.1个百分点。

2021年1-11月，乘用车产销分别完成1887.9万辆和1906.0万辆，同比分别增长6.9%和7.1%，增幅比1-10月均回落1.7个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别下降1.7%和1%，降幅比1-10月分别收窄0.6和0.9个百分点。

2021年11月，在乘用车主要品种中，与上月相比，多功能乘用车（MPV）产销有所下降，其他三大类乘用车品种均呈增长；与上年同期相比，四大类乘用车品种产销继续下降，多功能乘用车（MPV）降幅更为明显。

2021年1-11月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，四大类乘用车品种产销均呈增长，增速比1-10月继续回落。

2021年11月，国内生产的豪华车销量完成31.9万辆，同比增长3.5%，增幅比10月回落9.4个百分点。1-11月，国内生产的豪华车销量完成311.2万辆，同比增长19.5%，高于乘用车累计增速12.4个百分点。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
11月我国乘用车市场产销环比上升 销量达219.2万辆
　　人民网北京12月21日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，乘用车市场虽然受到芯片供应不足、疫情散点爆发的影响，但产销环比上升，运行态势基本与10月一致。 中国汽车工业协会官微截图。…
我国首个国家温室气体观测网基本建立 助力碳达峰碳中和
　　我国首个温室气体观测网。中国气象局供图 人民网北京12月20日电 （记者余璐）近日，中国气象局发布我国第一份国家温室气体观测网名录，这标志着经过近40年建设，我国首个温室气体观测网基本建成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部