人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国移动披露A股发行价57.58元/股 成近10年来A股最大IPO

2021年12月21日09:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月21日电 （记者王震）12月20日深夜，中国移动披露其A股IPO发行价格为人民币57.58元/股，预计发行日期为2021年12月22日。

据12月21日中国移动最新披露的招股说明书显示，此次中国移动拟公开发行A股股份数量不超过845700000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%（行使超额配售选择权之前）。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份，即不超过972555000股。

以此计算，行使超额配售选择权之前，中移动募集资金规模约487亿元，行使超额配售选择权之后将接近560亿元。此举超过中国电信的479.04亿元的融资规模，成为近10年来A股最大IPO（首次公开发行）项目。

相关报道

证监会核发中国移动IPO批文 三大运营商“会师”A股又进一步

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国移动披露A股发行价57.58元/股 成近10年来A股最大IPO
　　人民网北京12月21日电 （记者王震）12月20日深夜，中国移动披露其A股IPO发行价格为人民币57.58元/股，预计发行日期为2021年12月22日。 据12月21日中国移动最新披露的招股说明书显示，此次中国移动拟公开发行A股股份数量不超过845700000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%（行使超额配售选择权之前）。…
强化就业优先导向 兜住兜牢民生底线
　　就业是民生之本、发展之基。 要解决好高校毕业生等青年就业问题，健全灵活就业劳动用工和社会保障政策；要在推动高质量发展中强化就业优先导向，提高经济增长的就业带动力；要继续做好“六稳”“六保”工作特别是保就业保民生保市场主体，市场主体承载着数亿人的就业创业；要抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措...... 近期召开的中央经济工作会议，再次提出强化就业优先导向，传递出兜牢民生底线、落实落细稳就业举措的政策信号。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部