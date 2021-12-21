中青报·中青网记者 慈鑫

原标题：以冰雪产业破解旅游季节不平衡难题

12月初，神农架国际滑雪场成为滑雪爱好者的好去处。 邓凯供图

12月，随着几次寒流过境，长江中游地区进入了最冷的时节。已经开板的湖北神农架国际滑雪场游客如织，热闹非凡。在20万平方米的滑雪场上，身着各色滑雪服的“雪友”们尽情享受滑雪的乐趣。

神农架林区文化旅游（体育）局长张守东介绍，以前，神农架的旅游旺季在暑假，冬天的时候大雪封山就没有游客。因此，冰雪产业成为我们破解旅游季节平衡和旅行转型升级难题的一个重要突破口，张守东说，“冰天雪地就是金山银山，后来我们找到了这个出口。”

神农架林区是远近闻名的观光型景区，张守东回忆，其实早在上世纪90年代进行旅游资源开发时就发现了神农架的冰雪资源得天独厚。神农架林区最高海拔3100米，平均海拔1700米，基本上冬季从11月份开始至来年3月，降雪十几次，雪期一百多天，神农顶地区则常年积雪。

神农架林区除了冰雪资源丰富之外，气候湿润温暖，冬季无风少雾成为它的一大优势。据神农架国际滑雪场相关负责人介绍，“由于地处南方，我们雪场的冬季温度大体在零上5摄氏度到零下10摄氏度之间。而且我们这里的冬天没有风，也基本上没有雾。雪场在大多数时间里都是阳光明媚的，在这里滑雪，人体感觉非常舒适。”

神农架国际滑雪场在2003年开始建设，2004年投入使用，开启了神农架林区开发冬季旅游的序幕。目前，神农架国际滑雪场是我国南方最大的滑雪场，面积20多万平方米，有13条雪道。神农架林区另外还有3个小型的滑雪场。目前每年冬季有30多万人进入神农架林区滑雪、游玩，带动了整个神农架的冬季旅游。张守东说，“原来我们是‘猫冬’，冬天没生意，没有客人来。现在我们一个冬天来30多万人，有句话现在是这么说的，‘到神农架来过大年’。”

近几年，随着北京成功申办2022年冬奥会，冰雪运动在国内迅速升温，神农架冰雪产业的影响力也已突破了湖北省，在湖南、广东等省形成了稳定的客源市场。

白雪换“白银”，据介绍，神农架滑雪经济连续4年以80%以上的速度增长，成为华中地区冬季旅游的亮点和品牌。

为了进一步提升冰雪运动的竞争力，带动区域经济总体发展。去年，神农架林区和湖北省文化旅游投资集团有限公司再度合作，投资约60亿元，对神农架林区宋洛乡桂竹园冰雪主题度假小镇和神农架国际滑雪场三期进行全面打造和提档升级。将桂竹园打造成集国际高水平雪场、冰雪小镇、峡谷景区于一体的冰雪度假主题小镇；将神农架国际滑雪场进行三期改扩建，使其功能更加完善，符合旅游市场新需求。

此外，在2014年神农架机场正式通航的基础上，神农架也即将迎来高铁时代。

据介绍，目前，郑万高铁神农架段已经开始铺轨，计划明年1月联调联试，5月开通运营。届时，在神农架及周边将有高铁保康站、神农架站、兴山站、巴东站4个车站。坐着高铁去神农架将成为最主要的旅游交通方式，当地人说，“从此神农架山不再高、路不再远。”

当冰雪产业成为神农架林区的一大特色，神农架的冰雪运动也在中国冰雪大会的协助辅助下走进校园，成为当地青少年锻炼身体、磨炼意志、拓展兴趣、提高综合素质的重要选项。

走进神农架创新学校，校门两侧蓝白相间的“中国冰雪墙”格外醒目。这里有人类滑雪起源地的介绍、古代滑雪板、滑雪杖的称谓，还有一幅幅色彩绚丽的学生手绘冬奥板报。“这是我的滑雪板，这个滑板后面比前面略宽，属于竞速型的滑雪板。”来自四年级一班的任政炜已是一名资深雪友，他向刚刚开始学习滑雪的同学介绍，“滑雪时要戴上头盔和雪镜，头盔可以更好地保护头部不受伤，雪镜则可以避免得上雪盲症。”

“我们冰雪进校园活动是从去年开始的，学校采购了旱地轮滑、小型冰壶等多种冰雪器材，让学生在校园就可以学习冰雪运动的理论知识及滑雪运动的模拟技能。”神农架创新学校的滑雪老师介绍。

“12月中旬，我们的滑雪研学游活动就将开启。这次参与的是五年级学生，每个班将分成3个小组，一个小组一个教练，我们一共配备16名老师，带着孩子进行为期一周的封闭式训练，也为学校选拔一些优秀的滑雪选手。”神农架林区实验小学校长王先彬介绍了学校新一季研学游活动。他说，孩子们参与冰雪运动后，精神面貌改观很大，遇事更加积极乐观了。

作为最早实践冰雪运动进校园的神农架实验初级中学校长李国会颇为自豪地说：“我们学校在2016年就开展了冰雪进校园活动，并且组建了冰雪运动队。2017年到2020年这几年间，我们的学生经常代表神农架林区，代表湖北省参加全省、全国的比赛，并取得了相当优异的成绩。”

作为对接神农架林区冰雪进校园活动的重要基地，神农架国际滑雪场承担了每年神农架林区各学校冰雪研学的重任。神农架国际滑雪场相关负责人介绍，2019年滑雪场专门新建了一栋研学楼，可以同时容纳600名学生开展冰雪研学活动。如今，冰雪进校园在神农架林区已经形成了全覆盖。而神农架林区借势发展冰雪运动的尝试，或许也给其他旅游景点开辟了新思路。

(责编：申佳平、陈键)