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北京昌平打造首都北部消费新地标

2021年12月21日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月21日电 （记者许维娜）记者从北京市昌平区人民政府获悉，近日，昌平区启动新城东区中心区城市设计方案国际征集活动，面向全球优秀设计机构和开发主体征集设计方案，旨在通过前瞻性与创新性的城市设计，将新城东区打造具有国际影响力的首都北部消费新地标。

北京市昌平区委常委、副区长刘晓东表示，中心区作为新城东区的核心区，目前已全部完成土地一级开发。下一步要坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的总要求，采用“策划与规划”融合、“开发单位+规划设计单位”深度配合的联合体形式，开展运营和设计方案一体化征集。

“我们还将补充好公共服务设施，完善道路交通体系，注重三升空间，增强地区产业活力，提高宜居现代化水平，作为方案征集的必选项。”北京市规划和自然资源委员会昌平分局副局长魏钢表示，在城市设计基础上还将开展产业研究、项目策划与运营、经济测算等工作，这将是一个综合施策的统筹方案。

魏钢强调，要坚持规划引领，采用策划与规划融合、开发单位+规划设计单位的联合体形式，开展运营和设计方案一体化征集，也被视作本次征集方案最大的创新点。因此，此次方案的应征人需要满足两个条件：一是要有房地产开发运行的经验和能力，二是要有城市规划和城市设计和建筑设计相应的资格或者资质。

“在这种情况下，我们鼓励房地产开发企业和规划设计机构组成联合体，一起来参加方案征集。”北京科技园招标有限公司首席工程管理顾问胥钢表示，要用市场手段、市场理念验证规划措施的可行性。

未来，昌平新城东区将是什么面貌？刘晓东表示，目前北京北部还是缺乏一个国际性的消费商圈和消费中心，未来希望能把“国际范、北京味、昌平韵”这样的风格注入该地区，形成真正的活力之城、魅力之城。

据悉，未来昌平将规划12条轨道线，打造轨道上的昌平。目前，昌平新城东区内近80%的主次干路已按规划实施，围绕这些轨道中心，打造成体验式商业的城市综合体。

此外，弘都规划设计院副院长张铁军指出，由于昌平区域内高校资源、科研院所较多，这方面存在强大的消费群体。今后随着老城空间资源的不足，就需要新城东区提供大量高品质的公共服务和消费场所。

(责编：赵竹青、吕骞)

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