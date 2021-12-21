朱娟娟 雷宇

原标题：高校IT专业法治教育呼唤“精准滴灌”

近年来，利用虚假App实施电信诈骗的案件呈增发势头，背后不乏一些年轻的程序员误入歧途，成为“制刀者”。近期《中国青年报》对这一现象进行了报道（详见本报11月26日、12月3日报道《为赚快钱 IT青年沦为新型电诈案“制刀者”》《诈骗App背后隐现技术开发灰色产业链》），并引发一些高校师生的高度关注。

12月18日，中国计算机学会青年计算机科技论坛武汉分论坛就此话题召开“高校IT学子法治素养现状及提升”研讨会，共议如何提高年轻从业者的法治意识，划清“行业红线”。

与会人员介绍，近年来，随着手机App在社会生活中使用越来越广泛，App研发已成为高校IT相关专业学生的必修课程，不少高校也开设了信息安全、网络空间安全等课程。但没想到，一些不法分子不仅利用虚假App实施诈骗，还盯上了涉事不深的IT青年，让他们成为技术“助攻”。

研讨会上，多名教师都提到，不同于传统的涉“两卡”诈骗，电诈手段正逐步升级，背后的技术壁垒也越来越高。“有知识的犯罪”逐步出现，且危害越来越大。有教师举例说，今年年初上海警方捣毁的一个诈骗类App圈钱数以亿元计即是明证。

“对计算机相关专业的学生来说，研发出后台可以随意调控数据、留有‘后门’的‘问题App’，非常容易。”在湖北大学计算机与信息工程学院副教授胡书山看来，关键在于掌握技术者是否愿意参与其中。

部分懂专业技术的年轻人选择参与“制刀”，在湖北第二师范学院计算机学院副教授陈宇看来，“与法律意识淡漠、利益驱使有关”。

陈宇认为，随着科技发展，技术与市场联系越来越紧密。当人民群众财富积累增长、投资需求提升，IT专业人士的职业伦理、尤其是目前显现出来的虚假App问题，亟待解决。这一方面有赖于国家监管和法治体系的完善，另一方面也对当下的教育和人才培养提出了新的命题。

“传统‘技术中立’的观念亟须改变。”武汉科技大学计算机科学与技术学院学院教授胡威提出，一些年轻人从业后，面对公司要求其参与开发问题App时，起初可能也会察觉出不妥，但这类公司往往会施展“洗脑”话术，加之高薪诱惑，程序员极有可能认可“只是写点代码、不会触犯法律”。但如果他们知道犯罪的代价，一般不敢尝试。

在研讨会现场，湖北大学计算机技术专业研一学生马菊表示，她了解到，如果进入一家公司从事软件开发，极有可能参与的只是其中一个环节，对于软件最终的去向与用途等信息“不一定能接触到”。

她说，学校虽开设有网络空间安全类课程，但对于类似涉诈App等新型的电诈手段、乃至涉及的“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”）此前并不了解。“这意味着极有可能被动参与‘制刀’，对于刚刚踏入社会的IT青年来说，暗藏巨大的危险”。

“一旦涉罪，后果不堪设想。”马菊的发言，引发现场多名IT专业在读研究生的共鸣。

对此，一名长期关注此类案件的武汉网警提醒，武汉警方此前经办的多起相关案件中，尽管有的技术人员称并不知情，但“不知情”不等于可免责。

武汉科技大学计算机科学与技术学院副教授任正伟教授的课程是《网络空间安全导论》。他认为，对年轻的程序员加强安全与法治教育迫在眉睫。

胡威提到，针对信息技术领域的学生，同时需要开展“职业道德与社会责任类”课程，结合最新案例“精准滴灌”，“必须在青年学子心中划清行业‘红线’，哪些明确不能去踩，踩了会有哪些后果”。

“能否请你们走进课堂，我们随时可以安排。”现场，来自多所高校的教师向政法部门发出邀请。胡书山更是直接建议，政法部门工作人员进校园，结合最新案例开展讲座。还可以发动高校IT学子参与“捉虫”，查找目前市场上存在哪些问题App，在实践中提升辨别能力、及时自我预警。

(责编：申佳平、陈键)