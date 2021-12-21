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中央经济工作会议为资本设置“红绿灯”

 张均斌
2021年12月21日09:01 | 来源：中国青年报
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原标题：中央经济工作会议为资本设置“红绿灯”

　　远瞻资本创始合伙人胡明烈希望更好地理解资本“红绿灯”设置的规则以及边界。自从中央经济工作会议提出“要为资本设置‘红绿灯’”后，他在反复琢磨这件事。

　　作为生产要素中的重要一环，目前，资本形成总额对我国GDP增长的贡献率超过30%。根据统计数据，2020年，资本形成总额拉动我国GDP增长2.2个百分点。中央经济工作会议指出，要发挥资本作为生产要素的积极作用，同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。

　　粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒说，资本“红绿灯”这个全新、形象的说法引起了社会的广泛关注，一个共识是“资本野蛮生长的时代已经过去”。

　　中国人民大学副校长刘元春在接受采访时指出，中国改革开放40多年，对于资本应该做什么、不应该做什么要有明确的界限。一方面给予资本本身明确的预期，同时也给予社会良好秩序的预期。随着市场经济的完善，对资本行为的规范将越来越严密。首先资本必须遵从国家的法律体系，资本逐利必须要在相应的法律法规范畴内进行，而不是无限制、无规则状态。

　　去年以来，监管部门频频在资本领域亮“红灯”。2020年12月中央经济工作会议提出要强化反垄断和防止资本无序扩张；今年4月，中央政治局会议提出要加强和改进平台经济监管；今年9月，针对平台垄断、竞争失序、无序扩张等问题，国家市场监管总局局长张工表示，保护和促进公平竞争要明确规则、划出底线，设置好“红绿灯”，夯实反垄断和防止资本无序扩张的法治基础……

　　对此，光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东的理解是，为资本设置“红绿灯”，是在法律法规的制度框架下，划清合法与非法的界限，依法监管，从而更好地发挥资本作为生产要素的积极作用。

　　中国政法大学资本金融研究院副院长武长海告诉中青报·中青网记者，对于资本的“红绿灯”应该动态理解和调整，归根结底是要围绕“实体经济健康发展做文章”。

　　他判断，对于会促使贫富差距扩大的、不利于实现“双碳”目标的资本一定要亮“红灯”，而创新的高科技领域、数字前沿领域会大有可为，“资本就应该流向这些地方”。

　　罗志恒说，设置“红绿灯”意在强调资本应有所为、有所不为。民营经济作为我国社会主义市场经济的重要组成部分，在推动我国经济发展的同时，最终应服务于人民美好生活和高质量发展。社会主义市场经济的前提是社会主义，民营经济发展必须有利于促进共同富裕，必须有利于促进实体经济发展，协调效率与公平。

　　虽然不知道是否会有正式的“红绿灯”清单，但胡明烈相信，作为投资人，从供给端出发，做技术突破的项目一定没错。“低端的产能想要发展会面临更多阻力，但是技术创新不管红绿灯都是需要的。”

　　刘元春提醒道，规范化的同时，也要警惕“泛化”无序扩张概念，“一些地方政府可能借助于一些似是而非的概念，过度干预资本运行体系，导致人们对‘两个毫不动摇’有动摇和疑惑。”但“保护私有产权与规范资本并行不悖”。

　　胡明烈偶尔也会担心对资本的整顿，但他觉得现在市场上的钱确实过热了，尤其在一些科技赛道上，“我们做企业要向前看，同时也要看到风险”。他支持政府提出的合理引导去发挥资本更积极的作用，“如果短期内看不清，我们可以等待”。

　　资本野蛮生长的时代已经过去，而对于未来资本会如何生长、能否更好地发挥自身的积极作用，武长海说，“关键还是看营商环境，是如何处理好政府和市场之间关系的问题”。

(责编：申佳平、陈键)

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