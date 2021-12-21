李慧

原标题：“小馕饼”如何变身大产业

喀什市馕文化产业园新出坑的热馕。潘彦云摄/光明图片

“宁可三日无肉，不可一日无馕。”一句新疆当地谚语，诉说着馕在各族群众日常生活中不可或缺的地位。

作为新疆重点发展的“十大产业”之一，在自治区大力推动下，馕产业正在新疆各地发展得如火如荼。

如何从小作坊到规模化？如何从单一产业到融合发展？如何让馕产业更好地走出去？记者日前就此在新疆喀什地区进行了一线调研。

提质量：由小作坊向规模化发展

12月6日上午，在喀什市喀什味道馕产业园的加工车间，打馕师傅吾斯曼·麦麦提正忙着往电烤炉里贴馕坯。“过去打馕用烧柴或烧煤的土馕坑，熏得眼睛疼。新型馕坑就不一样了，环保、卫生，做出来的馕也更好吃。”吾斯曼高兴地说。

吾斯曼打了十几年的馕，过去在村里打馕，月收入也就1000多元。自去年6月进入馕产业园上班后，月收入超过3500元。

从简陋的土馕坑到蓬勃兴起的现代化馕产业园，这一幕，正是喀什乃至全疆馕产业迈向规模化高质量发展的生动写照。

12月18日，位于喀什莎车县的中国馕城喀什二号基地内热闹非凡，来自喀什12县市的优秀打馕师傅会聚于此。这些打馕师傅身穿白色工作服，在馕生产车间里忙碌着。窝窝馕、白馕、油馕……各种特色馕品源源不断生产出来，等待装车后运往全国各地乃至国外。

由小作坊转向规模化发展，新疆馕产业规模不断提质扩容，馕产业富民增收效果显著。

记者在调研中了解到，馕产业在喀什有着广泛的群众基础，喀什拥有数量众多的“打馕人”。为促进馕产业标准化发展，喀什积极推行“地区馕生产基地+县（市）馕产业园+乡（镇）打馕合作社+村（社区）馕小屋”的“1+3”平台发展模式，建立《喀什地区打馕操作流程规范》《喀什地区馕产品生产环境卫生规范》《烘烤类馕工艺流程图》《食品生产卫生管理制度》等一系列规范化管理制度，同时对县市馕产业园、乡镇打馕合作社、村（社区）馕小屋进行升级改造，以标准化、规范化助推馕产业高质量发展，使“喀什美味”馕日产销规模突破千万。

从小作坊到规模化，新疆馕产业正在形成集聚优势，成为促进新疆经济高质量发展、农牧民增收致富的优势产业。

促融合：激发馕产业发展动能

分团、称量、压成馕坯……12月19日一大早，馕产业工人们就来到喀什泽普县馕文化产业园的生产车间，把提前醒好的面做成馕坯，开始打馕前的最后准备工作。一天中，他们要完成4万个馕的订单。

“我喜欢这样的环境，不仅工作的地方干净整洁又漂亮，还能和其他人一起交流技术。现在我学会打80多种馕，每个月能拿到2500元，还有600元生活补贴。”馕坑前的打馕师傅阿里木·阿布力孜娴熟地干着手里的活。

印花、刷皮牙子、放置、探身……“啪！”随着一声轻响，阿里木·阿布力孜轻快地把馕坯贴入馕坑。不一会儿，香喷喷的馕就新鲜出炉了。

泽普县馕文化产业园是集馕烘烤销售、馕文化旅游及特色餐饮等内容于一体的多元化全域文化旅游园区，配套有烘烤车间、和面间、配料间、原料间、包装间、化验室和研发中心等。目前，这一产业园有馕坑48个，日生产馕品能力6万个，年生产总值达4000万元。

在喀什以及新疆多地，馕产业已经从单纯的传统食品业升级为与工业、旅游、文化融合发展的特色优势产业，实现了传统手艺与现代产业技术和文化旅游的深度融合。

如今，喀什馕实现“产业+旅游+文化”全产业链融合发展，在促进乡村振兴战略实施，助力当地群众增收致富中发挥了“四两拨千斤”的作用。截至12月12日，喀什地区馕产业就业人数达5.01万人，数以万计的产业大军把满满的幸福收入“馕”中。

产业融合的洪流中，文旅融合态势凸显。目前，新疆已建成83个馕文化产业园。在各个文化产业园，游客们欣赏着新疆特色民族舞蹈表演，品味着各种馕产品和特色美食，以馕为媒，各地游客正与新疆特色来一场美丽邂逅。

“自治区加快推动馕产业发展，使其成为促进农民增收的有效抓手之一。目前馕产业发展‘链接一产、立足二产、牵手三产’，成效初显，大大带动了农副产业发展。”新疆馕产业发展协会会长甫拉提·吾守尔告诉记者。

强品牌：让馕产业“墙内开花墙外香”

让特色产业做大做强，离不开规模化、标准化，更离不开品牌化发展道路。对于新疆的馕产业发展来说，亦是如此。

在喀什疏勒县馕产业园特色馕饼加工车间，记者看到，工人师傅手握一枚近似小型焊枪的工具，小心翼翼地给每一个馕烙印标识。只听“滋”的一声，伴随着阵阵麦香，“疏勒之恋”的标识已赫然在目。

在这个产业园里，工人们将把300箱“疏勒之恋”品牌馕产品封箱、装车，装载完毕后连夜发往塔吉克斯坦。带着品牌的热度，喀什馕正在走出“深闺”，走向世界。

为了让喀什品牌馕绽放光彩，做到“墙内开花墙外香”，喀什地区馕产业办研究制定了《规范疆外馕产业及从业人员服务管理实施方案（试行）》，成立喀什馕产业发展协会，将喀什籍在内地打馕餐饮店纳入喀什馕产业和喀什味道特色餐饮业统筹管理，打响喀什味道和统一品牌。

“也就是说，从事打馕的喀什籍人员不管身在何方，店面在何处，打制的馕都得传承喀什馕的‘基因’，不能变形走样，从而做好喀什馕的品牌。”喀什地区馕产业发展协会会长帕尔哈提·如孜说。

随着品牌化发展，喀什已经打造形成主食馕、餐饮馕、食品馕、旅游休闲果品馕、健康养生馕五大类153个品种，注册“音苏提、阿娜扎曼、馕小帅、馕加家”等品牌36个。在保护和传承传统主食馕的基础上，根据不同群体的不同消费需求，创新研发食品化馕，通过工业化、产业化生产，不断开拓内地市场。

如今，品牌化、多元化发展的馕产业让新疆的特色美食享誉市场。新疆馕这张闪亮“名片”，正承载着风格独具的新疆故事走向世界。

(责编：申佳平、陈键)