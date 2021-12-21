吴雨、张煕

原标题：财经深一度｜1年期LPR下调透露出哪些信号？

在经历19期“按兵不动”后，新一期贷款市场报价利率（LPR）终于有了新动作：1年期LPR较上一期下调5个基点至3.8%。

继全面降准落地后，中国人民银行为何再次下调1年期LPR？这又透露出哪些信号？

20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。

自2020年4月20日创下改革以来单月最大降幅后，1年期和5年期以上LPR一直未作调整，直到此次1年期LPR下调5个基点。同时，5年期以上LPR保持不变。

图片来自中国人民银行网站

1年期LPR为何会在此时下调？

2019年8月LPR报价改革后，各报价行在公开市场操作利率的基础上加点报价，其中公开市场操作利率主要是指中期借贷便利（MLF）招标利率。也就是说，LPR报价=MLF利率+加点。

12月人民银行开展了5000亿元MLF操作，但招标利率未作调整，仍维持在2.95%。可见，报价行在考虑了自身资金成本、市场供求、风险溢价等因素后，调整了加点幅度。

本月15日，年内第二次全面降准正式落地，释放长期资金约1.2万亿元，并可为银行每年降低资金成本约150亿元。在招联金融首席研究员董希淼看来，近期全面降准落地，金融机构可获得长期低成本资金，降低了报价行的资金成本，为此次1年期LPR下行创造了条件。

事实上，降准带动LPR报价下调已有先例。

2020年9月发布的《中国货币政策执行报告》增刊曾提到，人民银行分别于2019年9月和2020年1月两次降低法定存款准备金率各0.5个百分点，对报价行资金成本等加点因素有明显影响，降准当月均有部分报价行根据自身情况下调了报价。由于LPR变动不能小于最小调整步长，故两次降准当月只有一次（2019年9月）触发了LPR变化。

作为深化利率市场化改革的重要一步，LPR调整有较强的方向性和指导性，LPR下行可带动企业融资实际利率下行，推动降低实体经济融资成本。

业内人士认为，在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下，货币政策近期加大了对稳增长的支持力度。本次LPR下调将直接推动实体经济融资成本下降，并对带动消费、投资恢复性增长释放出重要信号。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，本次1年期LPR报价下调，有望进一步引导企业贷款实际利率下行，缓解原材料价格上涨给企业带来的压力，激发企业的信贷需求。

图为一名银行工作人员在清点钞票。 新华社记者 李鑫 摄

降准刚刚落地，1年期LPR又有所下调，是否意味着稳健的货币政策取向发生改变？

其实，此次1年期LPR只下调了5个基点，是LPR的最小调整步长。

“按最小步长调整，一方面有助于降低贷款利率，稳定市场信心，引导预期；另一方面也表明货币政策‘稳健’的取向不变，并未滑向宽松。”董希淼说，人民银行仍坚持正常的货币政策，保持政策的连续性、稳定性、可持续性，不搞“大水漫灌”。

不久前闭幕的中央经济工作会议也重申了我国货币政策的基调——稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。

值得一提的是，本次调整中，与个人住房贷款挂钩的5年期以上LPR保持不变，体现了“房住不炒”的定位。

中国民生银行首席研究员温彬表示，5年期以上LPR保持不变，不将房地产作为短期刺激经济的手段，有利于维护房地产市场平稳健康发展。同时，继续释放LPR改革潜力，促进融资成本稳中有降，助力经济运行在合理区间。

(责编：申佳平、陈键)