人民网北京12月21日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部市场与信息化司联合农业农村部信息中心在京发布《2021全国县域农业农村信息化发展水平评价报告》（以下简称报告）。报告显示，2020年全国县域农业农村信息化发展总体水平达37.9%，较上年提升1.9个百分点。

据介绍，经对全国2642个县（市、区）相关数据综合测算，2020年全国农业生产信息化水平为22.5%，全国农产品质量安全追溯信息化水平为22.1%，县域农产品网络零售额占农产品销售总额的13.8%，应用信息技术实现行政村党务村务财务“三务”综合公开水平为72.1%，“雪亮工程”行政村覆盖率为77.0%，县域政务服务在线办事率为66.4%，电商服务站行政村覆盖率达到78.9%，县均农业农村信息化财政投入近1300万元，县均农业农村信息化社会资本投入超3000万元，县级农业农村信息化管理服务机构覆盖率为78.0%。

报告分析表明，到“十三五”末，农业农村信息化发展取得显著成效，农村网络基础设施明显改善，农业生产信息化稳步推进，农产品电子商务异军突起，乡村治理数字化成效凸显，信息化服务加快普及，发展环境持续优化，数字乡村建设迈出实质性步伐，为“十四五”期间推进农业农村信息化快速发展、助力乡村全面振兴打下了坚实基础。

报告指出，农业农村信息化发展虽然取得积极进展，但仍然处于较低水平的起步阶段，面临诸多困难和挑战，存在不少短板和弱项，主要表现在发展不平衡不充分、农业生产信息化水平低、信息基础设施建设明显滞后、资金投入不足等方面。

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