人民网北京12月21日电 （记者乔雪峰）近日，北京市丰台区10宗土地入市预热，总占地约55.31公顷，总规划建筑规模约129.41万平方米，分布在三环、四环以及河西地区。

北京市丰台区副区长高志庆表示：“未来的丰台，将成为首都高品质生活服务供给的重要保障区、首都商务新区、科技创新和金融服务的融合发展区、高水平对外综合交通枢纽、历史文化和绿色生态引领的新型城镇化发展区。”

北京市丰台区规自分局相关负责人表示，未来丰台区将聚焦南中轴、丽泽金融商务区、中关村丰台园、丰台站等重点区域，打造引领南部地区发展新的增长极。

同时，增加众多配套设施，如“五线换乘”的丽泽城市航站楼已经开工建设，建成后20分钟可达大兴国际机场，北京西站、北京南站、丰台站等重要交通枢纽以及京港澳、京开和即将开通的京雄高速公路起点都在丰台。

记者了解到，此次推出的10宗土地覆盖了丰台几大重点区域。其中，既有亚林西、纪家庙等位于三环内的稀缺资源，又有小瓦窑、大井、青塔等四环附近的成熟区域，还有东河沿、张家坟等园博园附近潜力板块。同时，土地性质包含有居住、商业、产业、多功能以及教育等，土地性质的多样化进一步完善了丰台区的基础民生配套。

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