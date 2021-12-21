人民网北京12月21日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》终期统计监测报告，报告显示，十年间，《纲要》主要目标如期实现，儿童健康状况持续改善，受教育水平不断提高，福利水平稳步提升，成长发展环境进一步优化，保护儿童的法规体系和体制机制进一步健全；但儿童发展的城乡区域差距依然明显，相关领域儿童权益保障工作仍需加强。

以下为报告全文：

为促进儿童健康成长和全面发展，我国于2011年颁布实施《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》（以下简称《纲要》）。近期，国家统计局根据《纲要》监测指标数据和相关资料，对《纲要》在健康、教育、福利、环境和法律保护等五个领域的实施情况进行了终期统计监测。结果显示：十年间，《纲要》主要目标如期实现，儿童健康状况持续改善，受教育水平不断提高，福利水平稳步提升，成长发展环境进一步优化，保护儿童的法规体系和体制机制进一步健全；但儿童发展的城乡区域差距依然明显，相关领域儿童权益保障工作仍需加强。

一、《纲要》各领域目标实现情况

（一）儿童与健康

1. 儿童健康水平显著提高。《纲要》实施以来，儿童医疗保健服务能力全面提升，出生缺陷防治取得明显成效，儿童死亡率持续下降，儿童健康水平明显提升。严重致残的出生缺陷发生率从2010年的17.47/万下降至2020年的10.40/万，下降幅度超过40%。全国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率在2013年实现《纲要》“低于10‰和13‰”目标的基础上，连续7年持续下降，2020年分别为5.4‰和7.5‰（见图1），分别比2010年下降7.7个和8.9个千分点。

图1 2010—2020年全国婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率

2.儿童疾病防治成效显著。《纲要》实施以来，覆盖国家、省、市、县四级的免疫规划监测管理体系逐步健全，县、乡、村三级预防接种服务网络逐步建立，国家免疫规划疫苗接种率保持较高水平，儿童重点传染病得到有效控制。2020年，适龄儿童各种纳入国家免疫规划的疫苗[1]接种率均接近或超过99%（见图2）。2020年，麻疹发病率和流行性乙脑发病率分别降到0.06/10万和0.02/10万。全国新生儿破伤风发病率持续保持在1‰以下。2012年，经世界卫生组织认证，我国已实现消除新生儿破伤风的目标。

图2 2020年纳入国家免疫规划的疫苗接种率

3.儿童生长发育持续改善。《纲要》实施以来，扎实推进儿童营养改善行动，更加注重婴幼儿科学喂养，儿童尤其是贫困地区儿童营养状况持续改善。2020年，全国儿童低出生体重发生率为3.25%，实现《纲要》“低于4%”的目标。5岁以下儿童贫血患病率、生长迟缓率和低体重率分别为4.51%、0.99%和1.19%，分别比2010年下降0.87个、0.13个和0.36个百分点，均实现《纲要》“低于12%”“低于7%”和“低于5%”的目标。

4.儿童伤害得到有力控制。《纲要》实施以来，儿童伤害问题得到高度重视，儿童伤害预防工作网络不断完善，主动预防儿童伤害的意识明显提升，儿童伤害死亡率大幅下降。18岁以下儿童伤害死亡率从2010年的22.41/10万下降至2020年的11.06/10万，下降50.6%，实现《纲要》“下降1/6”的目标。

（二）儿童与教育

1.学前教育加快发展。《纲要》实施以来，连续实施三期学前教育行动计划，不断扩大普惠性资源供给，提升保育教育质量，目前基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。2020年，全国学前教育毛入园率为85.2%，比2010年提高28.6个百分点，远高于《纲要》“达到70%”的目标。全国共有幼儿园29.2万所，其中公办幼儿园12.4万所，民办幼儿园16.8万所（见图3），分别是2010年的1.9倍[2]、2.6倍和1.6倍。全国共有幼儿园专任教师291.3万人，是2010年的2.5倍。

图3 2010—2020年幼儿园数及学前教育毛入园率

2.义务教育全面普及。《纲要》实施以来，九年义务教育改革不断深化，义务教育实现全面普及。义务教育均衡发展持续推进，义务教育质量进一步提高。2020年，全国九年义务教育巩固率为95.2%（见图4），比2010年提高4.1个百分点，实现《纲要》“达到95%”的目标。2010年以来，小学学龄儿童净入学率保持在99.7%以上，小学升学率保持在98%以上。2020年，全国共有义务教育阶段学校21.1万所；专任教师1029.5万人，比2010年增长12.6%；在校生1.56亿人，比2010年增长2.8%。2020年，义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1429.7万人，占在校生比重为9.1%，比2010年提高1.5个百分点。

图4 2010—2020年九年义务教育巩固率、小学学龄儿童净入学率和小学升学率

3.高中阶段教育[3]迈上新台阶。《纲要》实施以来，随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）》的颁布实施，高中阶段教育办学规模不断扩大，教育质量稳步提升，总体取得较大发展。2020年，全国高中阶段毛入学率为91.2%，比2010年提高8.7个百分点，实现《纲要》“达到90%”的目标。全国高中阶段教育共有学校24457所，其中中等职业教育9896所；高中阶段教育招生1521.1万人，在校生4163万人，其中中等职业教育招生数和在校生数分别为644.7万人和1663.4万人，分别占高中阶段教育的42.4%和40.0%。

4.特殊教育规模持续扩大。《纲要》实施以来，先后实施两期特殊教育提升计划，残疾人受教育机会不断扩大，普及水平明显提高。2020年，全国共有特殊教育学校2244所，专任教师6.6万人，分别比2010年增长31.5%和66.9%；通过各种形式招收特殊教育学生[4]14.9万人，在校生88.1万人，分别是2010年的2.3倍和2.1倍。全国义务教育阶段特殊教育在校学生86.4万人，是2010年的2.1倍。

（三）儿童与福利

1.儿童福利和救助保护机构建设稳步推进。《纲要》实施以来，儿童福利机构和未成年人救助保护机构建设不断加强，机构数量稳中有升，为开展儿童福利保护服务提供了有力保障。截至2020年底，全国共有儿童福利和救助保护机构760个（见图5），比2010年底增加280个；机构共有床位10.1万张，比2010年底增加4.5万张。其中，儿童福利机构508个，床位9.1万张；未成年人救助保护中心252个，床位1.0万张。2020年，全年共救助流浪未成年人3.1万人次。

图5 2010年和2020年全国儿童福利和救助保护机构数

2.孤儿生活状况明显改善。《纲要》实施以来，全面落实2010年国务院办公厅印发的《关于加强孤儿保障工作的意见》，中央财政安排专项资金补助各地发放孤儿基本生活费，孤儿生活状况得到明显改善。遗弃儿童现象大幅减少，孤儿数量连续8年持续下降。截至2020年底，全国共有孤儿19.3万人；其中，集中养育孤儿和社会散居孤儿分别为5.9万人和13.4万人。2020年，集中养育孤儿和社会散居孤儿每人每月基本生活保障平均标准分别为1611.3元和1184.3元，分别比2016年[5]提高467.6元和391.4元。2020年，全国办理家庭收养登记1.1万件，占孤儿总数的5.7%。

3.残疾儿童康复服务水平显著提升。《纲要》实施以来，国家先后实施残疾儿童抢救性康复项目、残疾儿童康复救助制度，目前全国残疾儿童康复救助政策体系、工作体系和服务网络全面建立，为开展残疾儿童康复救助提供了有力保障。截至2020年底，全国开展残疾儿童康复的残疾人康复机构10440个（见图6），比2011年增加7300个。2020年，全国共有23.7万名0—6岁残疾儿童接受了基本康复服务，比2016年[6]增加8.7万人，接受基本康复服务的残疾人中0—6岁残疾儿童比重为2.2%。

图6 开展残疾儿童康复的残疾人康复机构

（四）儿童与社会环境

1.儿童生活环境逐步改善。《纲要》实施以来，随着生态文明建设的持续推进和全民生态环保意识的不断增强，生态环境质量持续改善，儿童生存生活环境更为健康。2020年，全国城市人均公园绿地面积14.8平方米，比2010年增加3.6平方米。城市建成区绿化覆盖率、城市污水处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别为42.1%、97.5%和99.7%，分别比2010年提高3.5个、15.2个和21.8个百分点。农村集中式供水受益人口比重达88.0%，比2010年提高30个百分点。

2.儿童社会环境不断优化。《纲要》实施以来，城乡社区服务体系建设大力推进，依托城乡社区设立的儿童之家成为守护儿童健康成长的“第二家”。截至2020年底，全国共有社区服务中心（站）44.8万个（见图7），是2010年的7.9倍；共有儿童之家（或儿童中心）32.1万个[7]，是2012年[8]的6.7倍；基层组织中持有证书的专业社会工作者7.1万人，是2010年的7.8倍。

图7 2010—2020年社区服务中心（站）数和基层组织中持有证书的专业社会工作者人数

3.儿童文化产品供给日益丰富。《纲要》实施以来，面向青少年儿童的优质文化产品不断增加，青少年儿童日益增长的文化需求逐步得到满足。2020年，全国出版初中及以下少年儿童图书4.3万种9.0亿册（张），出版初中及以下少年儿童期刊209种3.3亿册。全国3212个公共图书馆共有少儿文献1.5亿册，是2011年的4.9倍。全国少儿广播节目、少儿电视节目、电视动画节目播出时间分别为28.8万小时、63.1万小时和44.6万小时（见图8），分别是2011年的2.1倍、1.7倍和1.6倍。全国未成年人参观博物馆1.2亿人次。

图8 2011—2020年少儿广播节目、少儿电视节目、电视动画节目播出时间

（五）儿童与法律保护

1.儿童权益保护法律法规体系更加完善。《纲要》实施以来，我国儿童权益保护体系建设不断推进，以宪法为根本和基础，未成年人保护法、预防未成年人犯罪法、义务教育法等特别法为主体，民法、刑法等一般法为重要保障的儿童权益法律保护体系基本形成，儿童权益保护意识不断提升，儿童权益保护法治化取得重要进展。

2.打击针对儿童的违法犯罪成效明显。《纲要》实施以来，持续开展“打拐”专项行动，多措并举查找失踪被拐儿童，打击、防范侵害儿童合法权益违法犯罪的水平不断提高，拐卖儿童犯罪发案数大幅下降，保护儿童合法权益成效明显提升。2016年儿童失踪信息紧急发布平台建成以来，共发布儿童失踪信息4930条，成功找回4858名儿童，找回率达98%。

3.未成年人法律援助能力持续提升。《纲要》实施以来，积极推进未成年人法律援助工作，法律援助申请渠道更加畅通，法律援助范围逐步扩大，法律援助质量不断提高。2020年，全国未成年人得到法律机构援助共计12万人次，比2010年增加3.3万人次，增长37.7%。2020年，县级以上妇联组织受理妇女儿童投诉件次数超过18.8万件次。

4.预防未成年人犯罪取得成效。《纲要》实施以来，预防未成年人犯罪工作机制不断健全，未成年人犯罪数量持续下降，未成年人犯罪率大幅降低。2020年，全国未成年人犯罪人数为3.4万人，比2010年减少50.5%；未成年人犯罪人数占同期犯罪人数的比重为2.21%，比2010年下降4.57个百分点。

二、《纲要》实施中存在的主要问题

（一）城乡、地区间儿童健康水平差异较为明显

2010年以来，我国儿童健康水平明显提升，但是城乡、地区间不平衡的问题仍然存在。2020年，农村婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为6.2‰和8.9‰，高于城市3.6‰和4.4‰的水平。分地区来看，西部地区婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为7.9‰和10.6‰，高于中部地区4.7‰和6.6‰的水平，东部地区2.7‰和4.1‰的水平。

（二）儿童之家建设有待加强

近年来，全国各地大力推进城乡社区儿童之家建设，儿童之家数量大幅增加，但距《纲要》目标仍有差距。截至2020年底，全国建有儿童之家（或儿童中心）32.1万个，未实现《纲要》目标。中西部地区儿童之家建设相对滞后问题较为明显，部分地区建有儿童之家的社区占比偏低，个别省份不到10%。

注：

[1]本文纳入国家免疫规划的疫苗包括卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻疹成分疫苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、乙脑疫苗及流脑疫苗。

[2]本文数据合计数或相对数由于计量单位取舍不同可能会产生计算误差，均未作机械调整。

[3]高中阶段教育包括普通高中、普通中专、职业高中和技工学校等。

[4]含特殊教育学校、附设特教班、随班就读和送教上门学生。

[5]民政部于2016年起对外发布孤儿月基本生活保障平均标准。

[6]2016年开始“残疾儿童接受基本康复服务”统计口径有变化，计量单位由人次改为人。

[7]数据来源于妇联系统的儿童之家数，下同。

[8]全国妇联于2012年起建立相关统计。

(责编：杨曦、吕骞)