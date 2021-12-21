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2021东湖国际人工智能 高峰论坛在汉举办

2021年12月21日09:37 | 来源：湖北日报
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原标题：2021东湖国际人工智能 高峰论坛在汉举办

　　12月18日下午，2021东湖国际人工智能高峰论坛在武汉开幕。湖北省委副书记、省长王忠林，科技部党组成员、副部长李萌，华为技术有限公司常务董事、ICT基础设施业务管委会主任汪涛出席开幕活动并致辞。

　　王忠林说，人工智能是科技创新的领头雁、拉动增长的生力军、美好生活的新载体，已成为推动经济社会高质量发展的强引擎。湖北是人工智能发展的优选地，经济浴火重生，科技资源富集，创新活力迸发，网络通达、云端领跑，人工智能企业集聚发展、产业兴盛。本届论坛聚焦“智能引领 创新未来”主题，共享前沿成果，共商合作大计，必将有力推动人工智能核心领域加速突破、创新生态加快形成。我们将搭建政产学研金服用一体化平台，开放更多优质应用场景，在政策、资金等方面提供真金白银支持，与各界共享机遇、共赢未来，携手构筑全国重要的人工智能技术创新和应用示范高地，为科技自立自强贡献湖北力量、展现湖北作为。

　　李萌在致辞中说，人工智能是引领变革的战略性技术，为经济社会发展全方位赋能。要瞄准新一代人工智能发展，强化原创引领、企业主体、场景驱动、开源开放、绿色发展、敏捷治理，加快推动我国人工智能的研发与应用，以高水平的智能化支撑经济高质量发展。希望湖北省、武汉市以建设国家新一代人工智能创新发展试验区为契机，进一步聚集高端资源，培育高端产业，建设人工智能创新高地，更好示范带动中部地区和长江经济带高质量发展。

　　汪涛表示，湖北人工智能产业蓬勃发展，行业智能化升级全面进入快车道。华为与湖北深入合作，创造了人工智能“一中心四平台”建设的武汉速度，打造了人工智能产业发展的武汉模式。华为公司将坚持技术创新，努力做好基础软硬件平台，携手生态伙伴，共同为中国人工智能产业高质量发展和数字经济腾飞作出更大贡献。

　　活动现场，展示了新一代智能数控系统、水-铁-公多式联运智能物流系统、新型医疗健康人工智能应用创新平台、蛋白质折叠预测、锂电池安全事故智能监预警与应急处置系统等“2021 湖北人工智能重大创新成果（场景）”，举行了武汉人工智能生态创新中心、武汉人工智能研究院成立和人工智能重点项目签约仪式。本届论坛还将举行智能遥感开源生态联盟、多模态人工智能产业联盟成立仪式，举办智慧城市、智能遥感开源生态产业、多模态人工智能产业、人工智能院长等分论坛。

　　湖北省副省长肖菊华主持开幕活动，武汉市市长程用文，中国科学院院士龚健雅，华为公司高级副总裁邓泰华，知名企业和机构代表等出席活动。（记者杨念明）

(责编：董童、李源)

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