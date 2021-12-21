原标题：华为常务董事汪涛：武汉有望成为数字世界的“九省通衢”

12月18日下午，以“智能引领 创新未来”为主题的2021东湖国际人工智能高峰论坛在武汉举行，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在开幕式上发言。

图为华为常务董事汪涛发言环节。新华网 发（主办方供图）

汪涛表示，人工智能是人类迈入智能时代的决定性力量，也将在数字经济发展中扮演着越来越重要的角色。由人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，各国都在抓紧布局并加速行业落地。我国对人工智能的发展也高度重视，明确将人工智能定义为事关发展全局和国家安全的基础核心领域，是实现高水平科技自立自强的核心要素，构建未来科技和产业发展的制高点。

今年5月31日，具有公共服务性质的人工智能计算中心——武汉人工智能计算中心上线投运。武汉敢为人先，开创了“一中心四平台”的武汉模式，构建了“人工智能+高性能计算”的武汉架构。在人工智能计算中心的带动下，湖北的人工智能产业蓬勃发展，行业智能化升级全面进入快车道。

半年来，武汉模式、武汉速度与武汉架构也有了全新的发展。

第一，从武汉模式走向中国模式。在科技部的指导下，武汉率先实践了“一中心四平台”的人工智能计算中心建设模式，并取得丰硕的成果。当前，采用集约化方式建设公共算力已形成广泛共识，全国有二十多个城市正在建设或准备建设人工智能计算中心，“一中心四平台”从武汉走向了全国，成为人工智能产业发展的“中国模式”，加速千行百业智能化升级。

第二，从武汉速度走向武汉高度。从“建得快”到“用得好”。武汉人工智能计算中心投运后，在科研创新、应用孵化、产业聚集和人才培养等各方面取得系列实际成果，实现从高速建设到高质量发展的跃迁，以人工智能推动湖北数字经济发展走向新高度。依托武汉人工智能计算中心的充沛算力，中科院自动化所训练出三模态大模型“紫东太初”、武汉大学训练出遥感影像智能解译深度学习框架“武汉.LuojiaNet”，并进一步依托中心完成了产学研转化，以先进科研成果赋能产业应用，为湖北聚集了智能遥感和多模态两个产业。当前，已有一百多家企业入驻武汉人工智能计算中心，孵化出五十多类场景化解决方案；华中科技大学、武汉大学等湖北高校也基于该中心的算力开设了人工智能相关课程，为产业发展培养源源不断的人才。

第三，从武汉架构走向武汉枢纽。当前，为加速行业数字化转型和国家数字经济发展，各地都在建设人工智能计算中心、一体化大数据中心等算力基础设施。未来，各地算力基础设施将连接成网，形成全国一体化多样性算力网络，实现算力、数据与生态的共享，这将成为数字基础设施建设的一个关键方向。在科技部的指导下，武汉人工智能计算中心将会在2022年完成与深圳鹏城云脑等节点间的互联互通，为国家算力网络建设先行先试，率先打造算力网络的枢纽，从计算中心的武汉架构走向算力网络的武汉枢纽。在物理世界中，武汉是“九省通衢”；依托武汉人工智能计算中心与算力网络建设，武汉有望成为数字世界的“九省通衢”。

(责编：董童、李源)