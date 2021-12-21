近日，联想举办了“新联想 新智造”主题沙龙，联想数字化转型、人工智能、新IT基础设施、环境工程等智能制造业务相关负责人从各方视角探讨智能制造领域的最新进展和未来趋势，同时分享联想在引领中国智能制造领域的技术储备及优质的内生外化能力。

“数字化智能化转型需要苦练内功，回归基本面。”联想LME数字化转型办公室负责人蔡洪分享了联想在智能供应链方面的转型实践与思考。他表示，数字化智能化转型需要苦练内功，回归基本面。联想智能供应链坚持以高柔性、高敏捷、高效率、优成本的“三高一优”为价值引领，用十八般武艺打造能力建设。

联想集团副总裁、联想研究院人工智能实验室负责人范建平博士发表了“联想大脑赋能新联想 & 新制造”主题演讲。他认为，业务场景是主角，人工智能是配角，主角和配角可以同台飙戏。联想的AI技术布局包括一个平台，即“联想大脑人工智能平台”与六大核心技术，可以说是联想3S转型的灵魂。联想大脑可以激活联想的基础设施，让它变得更有生命力，向上能够赋能智慧解决方案，向下可以支持智慧物联设备。

“未来制造是新科技与企业价值链的融合迭代再生。”联想智能架构方案集团大制造行业总监宋涛以“新IT智算实践分享”为演讲主题，从“算”的角度对联想在智能制造领域的外化成果做重点展示。他表示，AI在整个智能制造中能赋能的场景非常多，数字化时代的智能制造和传统制造相比，主要的区别是多了模型算法，数字化时代的智能制造很多是靠算出来的。

“ESG是重新定义好公司的重要考量。”联想集团质量标准与环境事务总监刘微表示，集团自2006年开始持续关注可持续发展的话题，目前已逐步建立了涵盖“绿色生产+供应商管理+绿色物流+绿色回收+绿色包装”五个维度和一个“绿色信息披露平台”的完善绿色管理框架，并从产品设计、工艺、回收等全生命周期进行绿色制造顶层体系的建设，并取得一定成效。

最后，谈及制造业未来的发展趋势，联想智能架构方案集团大制造行业总监宋涛认为，基于制造业本身的复杂属性，未来的制造业数据将通过内生能力溢出外化去赋能更多企业，而不再是给到传统的巨头型制造企业。在长达37年的发展过程中，联想的自身成长经历已成为中国制造业数字化转型的宝贵财富。未来，联想将持续履行智能制造新智造使命，基于“端边云网智”技术架构赋能制造行业，实现全面智能化变革和绿色可持续发展需要的技术、服务与解决方案。

(责编：董童、李源)