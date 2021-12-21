原标题：支持科创、深耕绿金 华夏银行为未来“蓄力”

高质量发展是创新驱动的发展，创新是高质量发展的第一动力。2021年，作为“十四五”开局之年，我国经济高质量发展中科技创新的支撑和引领作用越来越凸显。

面临经济高质量发展的需求，作为国有金融机构，华夏银行在新的五年发展征程开局之年，聚全行资源，推出暖心金融服务包，大力培育创新企业和服务创新人才，以做强创新产业，为经济未来可持续发展蓄力。

与此同时，华夏银行坚持新发展理念，坚持战略驱动、深耕市场、国际合作、专业化服务的工作思路，不断打造绿色金融新特色，为未来绿色可持续发展蓄力。

上市“暖心”服务包 超千亿活水“护航”科技创新

为提升首都科创企业、科创人才金融服务满意度与获得感，2021年，华夏银行总分行组织专业团队，走进科技园区、走近科创人才调研了解科创企业与科创人才金融需求。

在今年的“全国大众创业万众创新活动周”上，华夏银行的两项创新金融服务：“‘华夏逐梦·企业+’——首都科创企业金融服务包”与“‘华夏逐梦·引领者’——首都科创人才金融服务包”温暖上市。

怎样才能更好地服务科创企业与科创人才？来看暖心服务包给出的答案。“‘华夏逐梦·企业+’——首都科创企业金融服务包”根据科创企业轻资产、高成长、创新投入大、研发周期长等特点，在知识产权质押融资、股权融资等领域进行重点突破，打通传统债权融资服务“痛点”“堵点”，为科创企业提供覆盖全生命周期的“投、贷、债、租、服”提供一体化金融服务方案。

创新之道，唯在得人。高水平科创人才是推动科技创新的关键所在。据了解，为深入了解科创人才金融服务需求，华夏银行面向100余位科创人才开展了问卷调研，为科创人才“量身定制”金融服务方案，推出“‘华夏逐梦·引领者’——首都科创人才金融服务包”。围绕科创人才“创新、创业、消费、财富管理”提供全场景金融服务，创新金融服务包括“‘科创菁英’借记卡”的专属结算服务、“科创薪福多”代发薪资服务、“科创菁英贷”“华夏逐梦·有思有为信用卡(科创精英版)”个人消费金融服务、“财富增值宝”财富管理服务等。

一直以来，华夏银行始终坚持“北京的银行”定位，积极服务首都建设，落实“科技北京”战略，融入和全面服务北京国际科技创新中心建设大局，至今累计为1500余家中关村企业提供融资支持超过1000亿元。

华夏银行总行成立支持北京建设国际科技创新中心领导小组，制订《华夏银行支持北京建设国际科技创新中心工作方案》，出台20项创新举措。同时，围绕“三权”(非上市公司股权、知识产权、对外债权)创新金融产品，探索“资金链”赋能“创新链”、服务“产业链”、畅通“供应链”，支持首都科技创新三链联动发展的创新模式。

2021年，是华夏银行2021-2025年战略规划实施的第一年，在服务科创企业的赛道上，华夏银行正在吹响“集结号”，力争跑出“加速度”，目标是汇聚全行资源，培育一批创新企业、服务一批创新人才、支持一批创新平台、做强一批创新产业、落地一批重大项目、打造一批特色试点，为北京建设国际科技创新中心和我国经济高质量、可持续发展贡献华夏的力量。

绿色贷款保持高增 助力双碳变革大潮

在“创新”成为引领经济高质量发展的同时，华夏银行的“绿色”发展理念也正在持续深入人心。

与坚持新发展理念相呼应的是，“绿色”关键词在规划中成为高频词汇，提及次数达50次，从绿色制造、绿色环保、绿色消费，到绿色产业、绿色城市、绿色经济、绿色生活方式等等涉及社会生产生活的方方面面；同时，“可持续”关键词出现13次，实现“双碳”目标，从根本上需要绿色技术驱动，而大量新技术的研发和产业化也将带来百万亿级别的巨量投资。

面临新时代经济高质量发展的需求，金融业也必须与时俱进，主动谋变革、拥抱新科技、展现新作为，才能更好服务实体经济和服务社会民生。如此，金融业自身也才能获得可持续发展的机会。在华夏银行看来，“十四五”时期，我国生态文明建设将进入促进经济社会发展全面绿色转型的关键时期，为商业银行清晰勾勒出一条服务实体、防控风险、加快创新的发展路径。

华夏银行坚持战略驱动、深耕市场、国际合作、专业化服务的工作思路，不断打造绿色金融新特色，形成了涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金等在内的集团化、综合化绿色金融服务体系。

业务数据上，2017-2020规划期，华夏银行实现绿色贷款余额四年翻两番，年复合增长率达50%。在新五年发展规划实施的开局之年的2021年，华夏银行绿色贷款持续保持高增长态势，截至2021年6月末，绿色贷款余额超过2000亿元；全国碳市场今年正式启动，华夏银行在启动日落地了碳远期交易履约保函业务，并成为全国碳市场资金结算银行。同时，华夏银行与世界银行、法国开发署等多双边组织深化合作，近年来累计引进外资超过10亿美元，为全国17个省市自治区的94个绿色项目提供了融资服务，每年可减少二氧化碳排放782.43万吨。

近日，广州开发区某储能科技公司的电池储能项目获得华夏银行广州分行批准，该项目为世界银行贷款电池储能促进项目，为推动绿色金融创新发展，以及粤港澳大湾区的高质量发展注入“绿色动能”。

值得注意的是，国际合作是华夏银行绿色金融业务的一张特色“名片”，签署了联合国《负责任银行原则》。华夏银行创新性地引入国际金融机构和外国政府低成本、长期限资金，有效支持国内绿色产业发展。先后落地世界银行在我国单体资金量最大、全球能源领域创新金融工具的转贷款项目——《京津冀大气污染防治融资创新项目》。

目前，华夏银行正加快推进与亚洲开发银行、法国开发署等机构的绿色金融合作。在环境社会风险管理领域，华夏银行正式成为G20金融稳定委员会旗下气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构；与国际金融论坛（IFF）、世界资源研究所（WRI）等国际组织和金融机构共同发起了《生物多样性金融伙伴关系共同倡议》。

据悉，华夏银行在新规划期内，将完善绿色金融顶层设计，持续提高绿色信贷业务占比和绿色金融业务总量，构建“中国气候友好银行”，为绿色可持续发展“蓄力”。

(责编：董童、李源)