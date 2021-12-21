2021年是“十四五”开局之年，也是全面推进乡村振兴的关键之年。乡村振兴，“钱”从哪里来？金融资源无疑是关键。

今年5月初，《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025年）发展规划纲要》正式印发，其中提出，将打造四大业务特色，而“打造普惠金融特色”居于首位，即贯彻“增强金融普惠性”要求，服务小微企业以及城市治理和乡村振兴、民生消费等领域金融需求，稳步提升普惠金融业务发展质效。

以点带面促进乡村发展

让村民在家门口就能过上宜居宜业的美好生活，是每一位交行人的使命。12月16日，交通银行安徽省分行党委书记、行长、乡村振兴工作领导小组组长陈俊，赴定远县桑涧镇河北村开展金融服务乡村振兴调研走访。

河北村是交行安徽省分行12个定点帮扶点之一。早在2014年，交行安徽省分行就与这里结下不解之缘。作为桑涧镇最偏远的行政村，河北村村民以种植小麦、水稻等传统作物为生，集体经济近乎空白。交通银行安徽省分行驻村工作队结合当地实际，发展特色产业，集体经济和村民增收“两手抓”。依据“一户一方案、一人一措施”，从产业发展、就业推荐、危房修建、饮水安全、办理慢性病卡、子女教育申请补助等方面发力。在当地村两委与交通银行安徽省分行共同努力下，村里修建了“爱心路”、水库、党群服务中心等公共基础设施，村内生产生活条件得到明显改善。

河北村集体经济底子薄，为助力乡村经济发展，交通银行安徽省分行多次投入“第一桶金”：2015年捐赠12万元光伏发电专项资金，2017年捐赠20万元帮助河北村新建温氏养猪场，2018年捐赠10万元入股河北村本土特色专业合作社。这些项目启动后，河北村顺利实现从“一村一品”到“一村多品”的转变。

曾担任驻村工作队队长的交通银行安徽省分行保卫部副总经理周章明，见证了河北村这些年的变化。他表示，交行安徽省分行在河北村投资助力的项目，往往都是“以点带面”。就拿“温氏养猪”来说，2018年为村集体带来了5万元收入，还带动了村民就业。

在走访中，陈俊一行实地考察了河北村锦鸿种养殖专业合作社，详细了解企业的经营状况和金融服务需求，为河北村52名脱贫户家庭子女捐赠6.32万元，助力村里的中学生、大学生追梦圆梦，还走访慰问困难党员和脱贫户，送上慰问金和生活物资，叮嘱驻村工作队要把群众的安危冷暖记在心头，常态化开展关心关爱工作。陈俊指出，乡村振兴是一篇大文章，“交行人”要全面落实定点帮扶责任，突出实效打造“产业帮扶”，发掘特色实施“消费帮扶”，立足长远开展“教育帮扶”，高效联动抓好“结对帮扶”，在金融定点帮扶“责任田”里深耕细作，打造金融助力乡村振兴的高质量样板。

今年以来，交行安徽省分行驻村工作队和村两委积极鼓励河北村村民发展特色种养殖业，结合农户自身实际，利用资源发展特色种养殖业，取得明显效果，河北村种植业、特色种养殖业得到快速发展。驻村工作队还积极开展劳务信息服务，搭建河北村和用人单位对接平台，开发辅助性岗位14人和公益性岗位25人，每年发放工资合计20余万元。不仅如此，交行安徽省分行驻村工作队多方入手，下足工夫筹措资金，改善当地基础设施、公共服务条件，组织开展送技术进村、送义诊进村等公益活动，得到了村民的一致好评。

金融活水涌入田间地头

一花独放不是春，百花齐放春满园。为推动乡村振兴，让金融活水涌入安徽农村的田间地头，近年来，交通银行安徽省分行始终聚焦打造乡村振兴特色金融产品，精准赋能乡村经济。

交行安徽省分行努力探索多种模式打通金融产品进入乡村的“最后一公里”，建立对接省市县三级乡村振兴局及农业农村部门的机制，加强与安徽省农发行、农业担保等机构的沟通合作，积极营销各地市乡村振兴投资公司，搭建起多渠道多层级的乡村振兴合作体系。

7月1日，交行安徽省分行与农发行安徽省分行签订《服务乡村振兴全面合作协议》，各省辖分行积极跟进，逐步与当地农发行建立业务合作，为进一步提升乡村振兴工作质效，实现优势互补、互利共赢打开崭新局面。目前拟参与的银团贷款项目4个，金额17亿元。

交行安徽省分行要求省辖分行、县域支行紧抓当地产业特色，围绕农业产业化龙头企业、新型农业经营主体和农户，打造普惠乡村振兴定制项目，丰富金融产品供给。以金融科技赋能乡村振兴，通过与当地政府紧密合作，以农业农村部金融支农创新试点为契机，建立数据集市、搭建新农主体信用评价体系，进行策略与产品设计。

为了让农村信贷不再难，交行安徽省分行加强与省农担、国担基金体系合作，依托“新农直通贷”业务，在提升业务风险缓释能力的同时，解决担保难题，扩大普惠涉农业务覆盖面。以家庭农场、农民合作社和农业产业化龙头企业为目标，针对主粮生产、“菜篮子”工程、乡村特色产业集群打造“蓝莓贷”“茶叶贷”“民宿贷”等涉农创新金融产品，加大金融支持。

围绕安徽省党建引领信用村建设工作，交行安徽省分行开展数据对接，充分运用省内信用评级结果，结合各地乡村振兴特色产业，定制线上乡村振兴金融产品，推动金融科技和数字技术在涉农金融领域的应用。面向亳州中药材商圈定制“药商e贷”，上线一个月授信金额突破2000万元，贷款余额1760万元。

截至12月19日，交行安徽省分行乡村振兴贷款余额近220亿元，较年初净增超过55亿元，增速34.2%，高于全行各项贷款增速。普惠涉农贷款近10亿元，较年初净增超过2亿元。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)