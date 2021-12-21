近年来，交通银行安徽省分行积极贯彻新发展理念，不断创新特色业务，围绕困扰群众、企业的急难愁盼问题，推出多个系统内、区域内首创产品，取得了良好的社会效益、经济效益。

“先就医、后付费？”对于这一有悖约定俗成的问题，交行安徽省分行给出了肯定答案。近来，该行充分发挥金融科技优势，联合安庆市医保中心、安庆市数据资源管理局、中国人民解放军海军安庆医院，成功上线“惠民就医”产品。年龄在22岁-60岁（含）的安庆市医保参保客户均可通过“中国人民解放军海军安庆医院”微信小程序在线申请。成功签约“惠民就医”服务的客户，即可体验“先看病、后付费”的无感支付医疗新模式，并享受首笔门诊费用五折优惠（单个客户30元封顶）。

“‘惠民就医’是我们为参保居民量身定制的数字信用支付产品，旨在协助医疗机构提升运营效率、降低营运成本，解决居民就医过程中遇到的难点堵点。”交行安徽省分行相关部门负责人表示，未来，将把“惠民就医”推广至全省更多医疗机构，惠及更多群众。

眼下，在安徽六安，到交行办理不动产抵押登记的客户要比以往省事不少。原来，交行六安分行主动与六安市不动产登记中心沟通对接，成为“互联网+不动产抵押登记”暨电子权证试点银行。

“现在，客户办理可直接到我行办理不动产抵押登记和注销业务，不用银行、不动产登记中心两头跑。”六安分行负责人说。惠民，更便企。

此外，在交总行普惠部支持下，安徽省分行在交行系统内上线“银担直连”系统，实现了与担保公司间的业务数据互通和担保手续在线办理。交行安徽省分行为安徽丰原集团有限公司成功上线CIPS标准收发器（企业版），成为“尝鲜”的实体经济企业。CIPS标准收发器是跨境清算公司专为银企间跨境人民币业务量身打造的业务处理与信息交互工具，分别部署在银行与企业内部，可实现报文交互、跨境支付一体化处理，打通了跨境人民币清算的“最后一公里”，为企业国际化经营和全球资金集中运营提供有力保障。

“有针对性地创新金融产品，既是提高金融服务实体经济水平的关键一招，也是自身差异化发展，进而实现高质量发展目标的要求。”交行安徽省分行负责人表示，今后，将进一步发挥金融科技优势，在产品创新特别是线上产品创新上再接再厉，不断丰富“交银e办事”服务品牌内涵，为区域实体经济发展贡献交行力量。（陈浩）

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