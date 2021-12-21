近年来，国家开发银行（以下简称“开发银行”）积极支持种业发展，已累计发放种业贷款88亿元，支持了中种集团、首农集团、隆平高科、大北农、新希望集团等种业企业做大做强。其中，今年发放育种和研发贷款17亿元，重点支持作物及畜禽、水产育种、种业基地建设等，有效发挥了开发性金融示范引领作用。

今年以来，开发银行加强顶层设计，细化工作措施，创新金融产品，全力服务实现种业科技自立自强、种源自主可控战略目标。2021年4月，开发银行印发《关于支持全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》，提出支持现代种业发展，支持民族种业企业做大做强，建立健全商业化育种体系，实施兼并重组等，打造具有国际竞争力的航母型企业；支持企业按照“创新+产业化”模式，开展种源技术攻关；支持加快建设南繁硅谷，支持国家级育制种基地建设。

据悉，在工作推动过程中，开发银行加强总分行联动，将种业科技创新与成果转化应用、种业企业做大做强、种业基地工程建设作为切入点，积极支持国家级育制种基地，以及国家和省级种业产业园建设，并结合各地种业优势及资源禀赋，通过“龙头企业+优势基地”共建模式支持重点项目落地。同时，开发银行加强银政合作，因地制宜统筹各类生产要素及资源，创新市场化融资模式，支持种业研发、基地、育种、制种、推广等全产业链发展。

开发银行相关负责人介绍，今年，开发银行设立科技创新和基础研究专项贷款，生物育种科技创新也是该专项贷款支持的重点领域之一。在专项贷款助力下，一批种业技术攻关项目顺利推进，涵盖杂交水稻、生猪、食用菌等领域，贷款资金有力支持了重点实验室、研发中心等建设，以及引进种源和国际先进育种技术等。在四川，开发银行四川分行融资推动邛崃市天府现代种业园产业提升项目，支持建设种质资源库、种业实验室、数据分析中心等。此外，开发银行还设立春耕备耕专项贷款，服务全年农业生产，以支持供销社系统企业为重点，助力种子、化肥、农药等农资生产流通，助力保障农业生产用种质量。

该负责人表示，下一步，开发银行将继续聚焦种业振兴重点领域，积极支持种业基础性前沿性研究及农业种源关键核心技术攻关，创新基地和现代化农作物制种基地建设，种业优势企业发展等，助力打好种业翻身仗，为实现我国种业高质量发展、保障国家粮食安全、加快实现农业现代化贡献力量。

(责编：董童、李源)