12月18日，中国中文信息学会第九次全国会员代表大会暨学会成立40周年学术年会在北京举行。大会公布了中国中文信息学会会士增选名单，共有16位领域专家获此荣誉。

中国中文信息学会理事长方滨兴院士表示，中文信息处理技术正迎来新的历史发展机遇，学会应始终坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，积极组织开展中文信息处理及其相关领域学科内容的国内外学术交流，助力社会发展与经济建设。

会上颁发了2021年度 “优秀博士学位论文奖”，复旦大学桂韬、哈尔滨工业大学李忠阳、北京理工大学刘茜、哈尔滨工业大学孙海鹏、清华大学张帆、清华大学周昊共6位博士生获此荣誉。

会议邀请了5位国内著名专家作特邀报告，同时邀请了5位国内资深学者进行了主题为“预训练语言模型是自然语言处理的未来”的专题讨论

百度首席技术官王海峰博士介绍了2020年以来，依托分布式大规模训练技术，通过对海量知识的持续学习，在自然语言理解与生成、跨模态理解与生成、机器翻译等领域不断取得突破，广泛应用于制造、能源、交通、政务、医疗、教育、金融等行业。

清华大学孙茂松教授的报告题目是“自然语言处理：目前的基本态势与挑战”，主要介绍基于深度学习的自然语言处理正沿着“极大数据、极大模型、极大算力”的轨道“无所不用其极”地一路奋进。这形成了目前基本态势的主要方面。但这条路即使走到极致，也不大可能导致通用人工智能。

中国科学院信息工程研究所李凤华研究员阐述了密码学、数据安全、可信计算、机密计算、隐私保护与隐私计算的研究范畴及关联关系，分析了为什么要研究隐私计算、什么是真正的隐私计算、如何研究隐私计算以及隐私计算如何演化发展等内容。

本次大会采用“线下+线上”相结合的形式举办，来自中文信息处理领域的专家学者以及广大业界和学术界同仁近万人线上参会。（宋雅娟）

(责编：赵竹青、陈键)