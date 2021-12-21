人民网北京12月21日电 （初梓瑞）近日，中国社科院研发布《企业公益蓝皮书（2021）》（以下简称蓝皮书）。蓝皮书重点研究分析中国企业公益发展进程的阶段性特征，以期为深入研究中国企业公益现状提供基准性参考。

据介绍，本次研究以50家国有企业、50家民营企业、30家互联网企业、20家金融企业和19家房地产企业在内的共133家企业为样本，通过采集企业公开披露的公益信息，对企业公益捐赠、公益管理、志愿服务和品牌公益项目进行评价并形成综合指数。

研究发现，现阶段中国企业公益发展呈现以下五个阶段性特征。

特征一：民营企业公益捐赠高于国有企业

抽样的50家国有企业的2020年公益捐赠资金总额（包括非现金捐赠和防疫捐赠）为106.4亿元，与此相比，抽样的50家民营企业的2020年公益捐赠资金总额（包括非现金捐赠和防疫捐赠）为129.4亿元。从结果来看，民营企业社会公益捐赠的积极性较高，灵活度较强，总体资金投入量高于国有企业。

特征二：公益捐赠前十名的企业中民营企业略多于国有企业

在抽样100家企业的公益捐赠金额前十名当中，有7家为民营企业，占比70%；3家为国有企业，占比30%，且3家国有企业均为中央企业。通过数据可以看出，随着民营企业的发展，民营企业在企业社会责任理念的驱动下，越来越重视参与社会公益事业。

特征三：100家国有企业和民营企业中，超过四成的企业建立了公益基金会

在抽样的100家国有企业和民营企业样本中，共有44家企业已建立自己的公益基金会，占比达44%。其中，国有企业16家、民营企业28家。显示出，相比国有企业，民营企业更倾向于通过出资设立基金会等社会组织的方式，实现企业参与社会公益慈善的目的。

特征四：五成企业已设立公益品牌项目，有助于提升企业公益社会影响力的可持续性

在抽样的100家企业中，共有50家设立了品牌公益项目，占比达50%，其中国有企业21家，民营企业29家。通过设立公益品牌项目，一方面能够持续提升企业在公益慈善领域的社会影响力和公众知晓度，另一方面通过打造公益品牌项目，提升公益慈善项目的专业性，有助于探索解决某一领域社会问题的有效方案。

特征五：国有企业员工志愿服务积极度较高，志愿者数量高于民营企业

抽样的50家国有企业中，共有志愿者84.78万人；抽样的50家民营企业中，共有志愿者57.09万人。国有企业在整体志愿者数量方面远远高于民营企业，显示出，国有企业在推进公益慈善事业方面，更愿意发挥企业志愿者的作用，员工志愿服务的参与度也较高。

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