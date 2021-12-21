“2021健康新力量”新医药产业资本对接会现场。 人民网 黄盛摄

人民网淄博12月21日电 （黄盛）“我们主要面向糖尿病人群，提供全生命观中药提取制备样机。”“我们的团队由国际化的专家发起成立，主要从事医药包装和防护新材料的创新。”“我们计划融资3000万元，出让10%股权”……

近日，在“2021健康新力量”新医药产业资本对接会上，山东省淄博市的医药企业，与来自全国的知名投资公司、金融机构，围绕当前产业发展的趋势及金融投资的热点，进行了一场务实研讨，进一步促进了产融“牵手”，助力淄博城市引进发展“合伙人”。

“2021健康新力量”新医药产业资本对接会由人民网·人民健康发起主办，由淄博市工业和信息化局承办，通过组织专业投资机构、知名金融企业开展专题调研、资本对接等活动，深入了解淄博市医药产业集群和重点创新企业，为医药企业加速科研成果转化、高效开展投融资工作、壮大产业链群、推动高质量发展等进行全面赋能。

强化平台思维 推动产业与资本精准对接

数据显示，近5年，淄博市共发生147笔融资事件，融资总金额达152.59亿元，平均单笔融资额为1.42亿元/笔。其中，医药行业融资金额60亿元。

在医药产业备受融资青睐的背后，是淄博市“化学制药、医疗器械”两大优势产业集群的高质量发展。

对接会上，淄博市委常委、副市长宋振波介绍了淄博市经济发展的优势和机遇。宋振波说，淄博的工业体系较完备，产业基础厚实，形成了包括医药中间体、原料药、药用辅料及包装材料、制剂、医疗器械及耗材、制药装备等较完备的产业体系。近年来，淄博市委市政府大力实施产业赋能，将新医药作为重点发展的产业之一，着力打造医药健康产业集群。

据悉，在推动产业集群发展过程中，淄博市按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”和“生化并举、药械齐兴”的发展思路，强化平台思维和生态思维，优化发展环境，推动专业化、集约化建设。

产业的发展，需要金融的支持，如何提升淄博新医药创新企业与金融资本的高效对接，正成为区域发展的重要话题。

提升产融合力 实现新医药产业发展新效能

“这次对接会让我们接触到了更多的资本投资机构，我们已经就后续的互动进行了对接。”在对接会上，山东海雅医药科技有限公司董事长马国栋在进行路演介绍时，获得了在场诸多投资人的关注，多家投资机构抛出了洽谈合作的“橄榄枝”。

据马国栋介绍，作为一家新兴科技型医药企业，海雅医药建立起了 “产学研+终端渠道=赋能型平台”的模式，通过开放平台进行赋能，让顶尖的创新人才成为海雅科技合伙人，创造新价值，缩短供应链，实现金融赋能、运营赋能，资源整合、人才聚集。“淄博正以创新为驱动，着力打造创新药的生态圈，积极引进医药产业高层次人才和金融产业资本，这为我们发展带来了非常大的助力。”马国栋说。

不仅马国栋等医药企业代表在会上做了产业发展介绍，来自不同细分领域的金融机构、智库和医药产业相关组织的数十位调研组代表，也针对项目的技术研发、市场现状、未来方向及融资需求等话题，与企业进行了问答互动。

医药工业专家、中国医药工业事业部前总经理谈东明认为，医药行业的发展，正从营销驱动向产品驱动转型。希望有更多的机会接触到像淄博医药企业一样的，创始人好、团队好、技术好、产品好、商业模式好、市场好的项目。

“对接会不仅让我们了解到淄博医药产业的发展和企业特点，也感受到了淄博政府对于产业发展的大力支持，希望可以通过政产学研资的融合，产生更大的势能。”中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长李燕在对接会上说。

北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起表示，淄博市的医药、氢能、机械、数字经济等行业，颇具发展优势。通过此次高质量的资本对接，建议把资本、媒体、智库、企业、政府、数据等资源整合为产业加速器，为促进地区招商引资和经济发展形成合力。

不少投资人与企业在对接会上表示，希望可以通过更加深入的合作，成为淄博城市发展的“合伙人”，到淄博创新创业投资发展，共同开创淄博医药健康产业发展新的局面。

(责编：孙红丽、吕骞)