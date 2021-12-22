前11个月产销量均同比增长1.7倍
新能源汽车驶入快车道（稳健前行开新局）
382台焊接机器人马力全开，视觉防错系统全程护航，1700多名员工连轴奋战……走进位于浙江宁波杭州湾新区的极氪智能工厂，一派热火朝天的景象。
“作为国内高端智能电动车新生力量，极氪001对客户开放了自由选装选项，理论上会带来数以百万级的配置组合。”浙江极氪智能科技首席执行官安聪慧介绍，为确保定制化生产的效率和精准度，极氪智能工厂不仅搭建了全新的智能制造系统，还配备了线上作业指导，新增了扫码防错、AI（人工智能）视觉诊断等高科技手段。
习近平总书记指出：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”“当前随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段”。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要要求，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，“加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。
“十四五”开局之年，围绕动力电池核心技术突破、智能网联与电动化融合、挖掘国内市场潜力，新能源汽车正驶入快车道。中国汽车工业协会统计显示，今年前11个月，我国新能源汽车累计产销量分别达到302.3万辆和299.0万辆，同比增长均为1.7倍。
——动力电池核心技术再上新台阶。
“现在电池包正承受着20吨的挤压力，相当于一台轻型坦克的重量。”前不久，在天津中国汽车技术研究中心试验台架前，来自岚图汽车的工程师正在对“电池安全技术众测挑战”进行现场讲解。10分钟后，电池包没有冒烟，没有起火，成功通过测试。
常温下充电15分钟，电量可达80%以上；在零下20摄氏度低温环境中，拥有90%以上的放电保持率；热稳定性远超国家强制性标准的安全要求……日前，宁德时代发布了第一代钠离子电池以及锂钠混搭电池包，并开始与客户进行商业化合作。
据悉，我国新能源汽车实现了三大突破。一是电池、电机、电控等关键技术突破。其中，动力电池技术全球领先，相比2012年，单体能量密度提高2.2倍，成本下降85%左右。二是产品突破，纯电动乘用车续航里程大幅提升至500公里以上。三是市场突破，新能源汽车连续6年产销量全球第一，截至今年11月底，累计推广已超800万辆。“十四五”期间，围绕质量安全、低温适用等，工信部将制定更高标准、更严要求，引导企业提升产品质量。
——电动化与智能网联技术跨界融合加速。
大雨、大雪、浓雾等恶劣天气，夜间、涵洞等低照明条件，静态物体、缓行障碍物和异型障碍物等，一直是智能驾驶感知技术的“盲点”。为了让明年量产的ES33“眼睛”更犀利、“大脑”更聪明，上汽R汽车的技术团队搭建了“六重融合感知体系”，正围绕全天候、超视距、多维度的感知能力进行反复的实验验证。
“电动智能新‘赛道’为中国品牌换道超车提供了绝佳机会。”R汽车前瞻技术规划高级经理陈侃说，立足上汽集团在智驾、智舱、智联、智算等领域的布局和优势，R汽车开发的量产高阶智驾方案，有望将智能驾驶技术提升至新高度。
截至目前，我国搭载联网终端车辆超过500万辆，L2级乘用车新车市场渗透率达到20%。全国开放自动驾驶测试区域超过5000平方公里，测试总里程超过500万公里。智能化与电动化深度融合带来的丰富应用，已成为消费者购买新能源汽车的重要推动力量。“十四五”期间，工信部将加快5G、车路协同技术应用，丰富自动或辅助驾驶功能，在推动电动化与智能网联技术跨界融合上再上台阶。
——充换电基础设施建设加快。
海南海口市世纪大桥下方圆一公里范围，分布着6个充电站、300多个充电桩、2个换电站，被称为新能源汽车“充电一条街”。“快充一个小时就能充满，换电更快，全自动操作只要5分钟。”市民郭女士说，充换电在一起，开新能源汽车方便又实惠。
“搭建充换电基础设施‘一张网’运营模式，减少了建设和运营成本，又大大方便了用户。”南方电网海南公司新兴业务部副总经理蔡渊说，“十四五”期间，海南将建成充电桩33.7万个、公共充换电站430座。到2025年，全省绝大部分公共充换电基础设施将实现互联互通。
中国充电联盟发布数据显示，今年1—11月，充电基础设施增量为70.4万台，公共充电基础设施增量同比上涨59.1%，随车配建充电设施增量同比上升198.1%。截至11月，全国充电基础设施累计保有数量为238.5万台，同比增加55%。
工业和信息化部部长肖亚庆说，“十四五”期间，要加强推广应用，加快充换电基础设施建设，持续开展好新能源汽车下乡活动，推动提高城市公交、出租以及物流配送等领域新能源汽车的比例。“希望各地出台更多有区域特点的优惠政策，优化汽车限购措施，为促进新能源汽车消费进一步提供良好的环境。”
《 人民日报 》（ 2021年12月22日 02 版）
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