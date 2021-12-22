本报记者 谷业凯

2021年1月30日，我国自主研发的三代核电技术、全球第一台“华龙一号”核电机组——福建福清核电5号机组，正式投入商业运行。6万多台设备、165公里管道、2200公里电缆，上千人的研发设计团队、近20万人先后参与……它的建成标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。

“华龙一号”实现了包括邢继在内的众多核电工作者的梦想。1990年，当邢继来到我国引进的第一个先进核电站——大亚湾核电站现场技术部工作时，国内的技术能力、管理能力还跟不上。“我们什么时候才能建设中国人自己的核电站？”这是邢继当时提出的问题，他用30年的时间去寻找答案。

通过不懈努力，邢继从核电研发设计的“门外汉”变成了专家。在大亚湾3年，他解决了3000多个难题。

从大亚湾核电站，到岭澳一期，再到岭澳二期，我国在百万千瓦级核电站自主化设计上实现了“三级跳”，邢继参与了大部分项目。然而在邢继心中，实现自主研发“百万千瓦级大型先进压水堆”才是自己追求的目标。

2009年1月，一场关于核电型号方案的专题会，已僵持了两个小时，专家们各执一词。身为总设计师的邢继经过缜密思考说：“我建议采用双层安全壳。这虽然有挑战，却是一个更高的目标。做技术，要做就做最好的。”

在“华龙一号”研发过程中，这样的场景还有很多。邢继认为：“多年来，我国虽然引进、吸收、消化了国际上先进的核电技术，但是自主研发的这条路必须要坚定地走。”

堆芯设计特别是燃料元件设计制造技术，要有自主知识产权。邢继带领“华龙一号”团队夜以继日地工作，攻克了一个又一个难题，实现了一个又一个目标。

“以安全壳为例，我们的研发团队从理论开始研究，每一次试验都要经过好几天、上百个小时，不能停、连轴转。”邢继说，“作为一名核电工作者，就是要不断通过技术创新提升核电的安全性、可靠性和经济性，为实现‘双碳’目标作出更大贡献。”

2015年5月，福建福清核电5号机组核岛浇灌第一罐混凝土，凝聚了几代中国核电建设者智慧和心血的“华龙一号”首堆示范工程正式开工建设。5年多来，差不多每隔两周，邢继都会来到福清核电基地，查看施工进度。每次到了现场，他都会认真记录需要解决的问题和需要优化改进的事项。

因为掌握了自主技术，遇到问题的时候，邢继带领团队第一时间去解决问题，“华龙一号”首堆示范工程创造了设计变更平均处理周期仅1.5天的奇迹。“从‘华龙一号’落地的那一刻起，我们要不断突破舒适区，持续改进、持续创新。”这是邢继对团队的要求。

有一年春节，邢继和同事们守在施工现场，现场来了很多家属，他的妻子也带着儿子前来探望。后来，儿子在作文中写道：“自己为爸爸‘感到自豪’。”邢继后来对儿子说：“大家天天都要用电的，我们做的这个工作，就是为了把安全的电送到千家万户。”

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 06 版）

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