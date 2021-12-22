陕西延安因地制宜治理水土流失
绿了黄土地 富了乡亲们
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近年来，陕西延安因地制宜、分类施策，持之以恒治理水土流失。昔日黄土裸露的黄土高坡，如今山川秀美。“生态饭”越吃越香，乡亲们的日子越来越好。
岁末盘点，陕西省延安市绿色发展成绩单亮眼：今年全市治理水土流失面积780平方公里，建设淤地坝45座、生态涝池30座，治理小流域10条，入选第一批“全国水土保持高质量发展先行区”。
因地制宜、分类施策，水土保持综合效益持续发挥。前三季度，延安市实现农林牧渔业总产值118亿元，其中果业、畜牧、瓜菜三大产业对农村经济的贡献占到88%以上，全市农村居民人均可支配收入达到9982元，同比增长12.5%。
以小流域为单元综合治理
虽是冬季，延安城区以东的冯庄乡薛张流域依然松柏满坡，生机盎然。山上种植着阔叶林和针叶林，山腰经营着梯田和苹果园，山下则是鱼塘和大棚。
“十几年前，这里全是荒山荒坡，满目望去都是黄土，出门走一圈，头发上一层土。”冯庄乡乡长杨树伟感慨：“现在的黄土高原上，不同树种合理搭配，已经达到了‘林木茂盛、四季常青’目标。”
目前，薛张流域已累计完成退耕还林6825亩，林草覆盖率由退耕还林还草前的18%增长到90%以上。
山峁缓坡修梯田，陡坡山间种林草，沟道打坝造良田。延安市以小流域为单元，推进综合治理，打造出延川梁家河、安塞南沟、宝塔薛张等一批小流域治理示范样板。
昔日黄土裸露的黄土高坡，如今山川秀美，群众的获得感、幸福感、安全感也大幅提升。
通过坡改梯耕地治理，延安各地让曾经跑土、跑水、跑肥的“三跑”田，变成保土、保水、保肥的“三保”田，走出“越穷越垦，越垦越穷”的循环，实现地减粮增、林茂粮丰。
甘泉县石门镇大庄河村村民张有成，今年种了20多亩玉米，产量3万多斤，收入能有四五万元。
“原来的山坡地水土流失严重，改造之后，配套田间道路、排水沟、行道树、植物护埂，坡耕地变梯田，土层厚了，土质也更好了，产量翻了番，收入也翻了番。”张有成说。
甘泉县坡耕地改造项目启动以来，实施总面积达97.61平方公里，覆盖石门镇11个行政村，惠及村民10368人。
采取多种工程措施保持水土
延川县贾家坪镇马家湾淤地坝，大片平整的田地，两侧山坡上植被茂密。“变化太大了，要是春天来，满眼是绿色！”延川县水土保持工作队队长任宏祥说。
在丘陵沟壑区建淤地坝，是陕北农民摸索出的方法，既能拦泥沙，又能保水土。今年，68岁的马家湾村村民文世雄的5亩玉米地又喜获丰收。
“以前只能靠天吃饭，老天不下雨，地里啥都长不起来，如今在坝地上种玉米，就算天旱，一亩也能收1500来斤！”文世雄道出了其中缘由：“坝地保水保肥效果好，山上流下来的都是熟土，淤积成坝田以后，坝地上种粮产量是梯田的2—3倍，是坡耕地的4—6倍。”
任宏祥介绍：“今年坝上又投资了100万元，加固了溢洪道，修复了退水明渠。”如果黄河下游每立方米清淤费用按10元计算，截至目前，马家湾大型坝累计减少的清淤费已达6500万元，效益显著。
除了丘陵沟壑，黄土塬也是陕北常见地形之一。
“塬地的地形特点是四边陡，顶上平。雨水冲刷会蚕食塬面，导致沟畔崩塌，水土流失严重会危及村庄安全。涝池是应对这一问题而采取的工程措施。涝池利用低洼处修建，可以拦蓄塬面径流，为实现‘塬水不下沟’起到关键性作用。既能排涝，又能实现雨水再利用。”延安市水土保持工作队队长韩宗军介绍。
葡萄寨移民新村就建在塬地上，2018年，结合移民新村建设，修建了黄陵县新型生态涝池。
“我们这自古十年九旱，涝池收集的雨水、地表水，成了村民农业生产的备用水源。”葡萄寨村党支部书记刘海全介绍。
发展产业，村民吃上“生态饭”
冬日，吴起县的山山峁峁都披上了褐色的外衣。吴起街道办南沟村，道路两侧树木林立，在村集体成立的旅游公司工作的村民刘贵正在清理路边的树枝。
他在旅游公司入了股，今年分红分了3600元，一个月打工还能挣1000元。“没想到在家门口就能挣到钱！”他高兴地说。
南沟村坐落在黄土高原白于山腹地，2018年村里建成南沟生态度假村，发展产业，当年年底农民人均纯收入就达14613元。
“现在我们这儿的环境变好了，来的游客也越来越多了，村民把自家的土特产拿出来销售，开农家乐、小吃店，家家户户光景越来越好。”南沟村第一书记陈海玲介绍，截至目前，南沟村累计接待游客突破20万人，实现旅游综合收入500余万元，公司经营收入380万元。
人不负青山，青山定不负人。延安市持之以恒治山治水，美了乡村，促进了农村产业结构调整。
“我们家的苹果树今年开始挂果了，第一年就卖了17万多元！”吴起县铁边城镇李台子村的果农李树和说。而今，曾经贫瘠的土地上已经生长着一片片苹果树，让村民的腰包鼓了起来。
铁边城镇按照现代果园建设要求，提升种植产业化水平，带动脱贫人口增收，年均吸纳脱贫劳动力3500人次以上，实现劳务收入80余万元。
《 人民日报 》（ 2021年12月22日 11 版）
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