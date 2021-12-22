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历时近四十年

我国首个温室气体观测网基本建成

2021年12月22日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月21日电  （记者李红梅）近日，中国气象局发布我国第一份国家温室气体观测网名录，这标志着经过近40年建设，我国首个温室气体观测网基本建成。温室气体观测网的建成将提升我国气候变化监测评估能力，持续为碳达峰、碳中和行动提供数据支撑。

　　本次发布的温室气体观测网名录包含60个覆盖全国主要气候关键区、并以高精度观测为主的站点，由国家大气本底站、国家气候观象台和国家及省级应用气象观测站（温室气体）等组成。其观测要素涵盖《京都议定书》中规定的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮等7类温室气体。

　　我国是世界上较早开展温室气体本底观测的国家之一。1982年，国内第一个区域大气本底监测站在北京上甸子投入使用。1994年，青海瓦里关大气本底站作为欧亚大陆腹地唯一的全球大气本底站在海拔3816米的青藏高原上建立，其监测数据在国际上颇负盛名，我国温室气体观测迈入世界第一阵营。今年以来，中国气象局成立了国家级温室气体及碳中和监测评估中心，在多个省份设立分中心，建成我国碳中和行动有效性评估系统，能准确区分全球、区域、城市等不同尺度的自然碳通量和人为碳通量。

　　“经过近40年探索积淀，我国形成大气成分观测、标校、产品、应用、服务的完整业务体系，最终基本建成今天的温室气体观测网。”中国气象局综合观测司司长曹晓钟说。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月22日 11 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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