本报南京12月21日电 （记者王伟健）近日，江苏泰州靖江市电镀集中区建成使用，统一处理园区内39家企业的废水、废气、危废品。据介绍，去年，江苏启动建设产业共享治污项目，取得良好进展。目前，泰州已建和在建产业共享治污项目20多个。据评估，泰州首批申报入省库的建成项目实现了废气年减排颗粒物380吨、废水年减排化学需氧量12.1吨，同时每年形成危险废物集中贮存能力1万吨，社会经济和环境效益显著。

产业共享治污项目解决了中小企业单独建设和运维污染治理设施成本过高、简易治理设施又很难实现稳定达标排放的问题，通过配套建设可供多个市场主体共享的环保公共基础设施，使其成为污染物统一收集、集中治理、稳定达标排放的集中点（片区）。泰州市生态环境局局长刘晓蕾说，集约共建的污染治理设施，中小企业可共享共用，既能补齐中小企业治污设施短板，又能分摊治理成本，实现经济发展和生态环境的共赢。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 11 版）

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