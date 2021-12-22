本报石家庄12月21日电 （史自强、朱淑贞）今年，河北省廊坊市通过落实精准治理、精准防控、精准执法等举措，深入打好大气污染防治攻坚战。截至11月底，廊坊市PM2.5平均浓度36微克/立方米，同比下降12.2%；空气质量优良天数215天，同比增加15天；重污染天数6天，比去年同期减少5天，为高标准完成“十四五”空气质量改善目标奠定了坚实根基。

廊坊市抓住夏季臭氧污染防控薄弱环节，实施差异化错时生产、差异化减排限排、差异化深度治理、差异化执法监管和差异化资金奖补等管控举措，使全市1600多家涉挥发性有机物排放企业污染治理设施实现升级。廊坊市按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，对全市4580家重点行业企业实施绩效分级管理，在重污染天气应急期间实施差异化精准减排。同时，为做到精准执法，廊坊市综合研判高污染值、超标超限值信息，在精准锁源的基础上，及时安排网格执法人员现场检查核实污染问题，实现迅速控制污染源的目的。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 11 版）

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