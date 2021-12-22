湖南临湘市与湖北赤壁市联手治理黄盖湖——
共护万顷碧波
2021年12月22日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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快艇如箭，在弯弯的河道上划出一道白痕。极目远眺，只见水天一色，碧波万顷。“看，前面就是黄盖湖了！”说话的余东海是临赤黄盖湖渔政联合执法中队队员，从事渔政工作已有23年。
濒长江、临洞庭，地处长江中游的黄盖湖，是湖南省与湖北省的“界湖”：湖的西岸、南岸近2/3水域属于湖南临湘市；湖的东岸、北岸约1/3水域属于湖北赤壁市。黄盖湖流域面积1538平方公里，担负着湖域周边13个乡镇约12.5万人、18万亩耕地的用水、灌溉及洪水调蓄功能。
临赤黄盖湖渔政联合执法中队中队长李伟华告诉记者，黄盖湖围网养殖、过度捕捞等问题一度十分突出。据介绍，过去，临湘、赤壁两地单独开展渔政执法，由于湘鄂两地在水质监测指标、堤防治理以及禁捕退捕等方面标准不同，执法的举措、力度、时间也各异，治理效果不佳。
为推进环湖一体治理，2018年，临湘市与赤壁市联手建立了湘鄂黄盖湖联合执法基地，来自两市水利、渔政等部门的20余名执法人员联合办公，并组建了“临赤黄盖湖渔政联合执法中队”，对黄盖湖展开联动治理。“临湘与赤壁还签署了黄盖湖水环境综合治理联防联动工作方案，对水质监测指标、禁捕退捕、拆围等标准和执法举措，进行了明确与统一。”临湘市水利局副局长王文雄告诉记者。
3年来，黄盖湖水质由Ⅳ类提升至Ⅲ类，周边生态环境也持续变好。据介绍，每年在黄盖湖越冬的候鸟数量有4万余只。
《 人民日报 》（ 2021年12月22日 11 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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