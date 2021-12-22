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一辆集装箱车快速通过大兴机场综保区3号卡口。

本报记者 贺 勇摄

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作为全国首个跨省级行政区划的综合保税区，北京大兴国际机场综合保税区将大幅缩短企业进口、出口货物整体通关时间，提高京冀区域内货物运输效率。未来这里将推动实现更多新模式、新业态、新场景、新体制落地，积极助力京津冀协同发展。

12月20日，经过海关总署等国家八部委组成的联合验收组的严格评审，全国首个跨省级行政区划的综合保税区——北京大兴国际机场综合保税区（一期）正式通过国家验收，这标志着大兴机场综保区（一期）进入封关运营新阶段。

未来，这里将以国际贸易产业为主导、现代物流产业为支撑，延伸发展服务贸易核心功能，成为京津冀地区高端消费品和高精尖产品的集散平台，推动京津冀协同发展进一步推进。

探索共商共建共享新模式

大兴机场综保区坐落于大兴机场北侧，面积为4.347平方公里，主要分南部的口岸功能区和北部的保税功能区两部分。在保税功能区内，北京和河北各占一半。

如何打破行政区域限制，实现共商、共建、共享？北京海关相关负责人表示，作为跨省级行政区划建设的海关特殊监管区域，大兴机场综保区将打造“一个系统、一次理货、一次查验、一次提离”的区港一体化通关模式。

按照“统一领导、统一规划、统一标准、统一管控、统一考核”的“五统一”要求，京冀两地协同推进综保区建设。北京新航城控股有限公司、河北临空集团、首都机场临空发展集团两地三方共同出资成立大兴机场综保区平台公司，负责运营管理、产业促进和资源整合等工作，为推进实施京津冀协同发展战略、实现区港一体化发展提供可靠保障。

大兴机场综保区平台公司董事长刘志刚介绍，预验收前夕，大兴、廊坊构建合作联动机制，联合成立了封关预验收自评估小组，在30天内高效解决了104项阻点问题，为两地共商、共建、共享开创了良好局面。

提供更全面便捷通关服务

在位于河北廊坊境内的大兴机场综保区3号卡口处，记者看到，一辆大型集装箱车辆驶入指定海关通道后，智能卡口系统迅速识别车牌号，道杆自动抬起，车辆快速通过卡口。实现这样的秒级验放，得益于大兴机场综保区具备的一系列“智慧赋能”高科技手段。

北京海关相关负责人介绍，这里将大力加强区港联络道建设，推动综保区一体化发展，实现保税功能区与口岸功能区无缝连接、京冀区域直接高效联通，大幅缩短企业进口、出口货物整体通关时间，提高京冀区域内货物运输效率，系统性提升综保区运行服务与通关作业效率。

作为生物医药进出口第三方监管公共服务平台，中关村国际生物试剂物流中心拓展业务范围，正在大兴机场综保区内建设1500平方米的保税物流仓储基地和具有保税功能的实验平台，并在临空区就近建立实验动物的检疫隔离场所。

“以前生物试剂从首都机场出来进海关，从海关出来再到检疫查验，查验完后放行，环节很多。到了大兴机场，所有环节就缩短成一个了。”中关村国际生物试剂物流中心董事长兰宝石介绍，大兴机场综保区“保税+口岸”的功能优势，可为北京市生物医药企业提供功能更全面、流程更便捷的进出口通关服务。

随着京津冀地区生物医药产业的创新发展，大兴机场综保区将逐步开发更多具有“境内关外”特色的创新服务项目，助力生物医药全产业链开放发展。

构筑开放型经济新平台

大兴机场综保区，直通雄安新区，面向京津冀，辐射华北，是京津冀产业腹地的一大门户和窗口，具有培育和集聚外向型经济与产业的独特优势。

“综保区构建‘4+N’复合产业体系，聚焦国际贸易与供应链管理、航空产业、医疗健康、新一代信息技术，以及多个创新业态发展，加快启动国际医药研发孵化器等平台载体建设，发展跨境电商、数字经济等服务贸易新业态、新模式。”刘志刚介绍。

目前，综保区北京片区的生物医药孵化器项目已经开工，项目规划建筑面积约13万平方米，其中一期7万平方米。建成后将推动区域医药产业从源头创新至转化落地全链条发展。

另一侧，河北片区的多式联运转运库和保税智能仓储项目也已开工，总建筑面积约5万平方米，预计2022年上半年投入使用。

截至目前，大兴机场综保区（一期）保税功能区产业用地共计13宗，京冀两地已联合制定企业入区标准，开展招商工作。新加坡南洋投资跨境电商项目、上海医药华北国际供应链中心等6个项目已签约入驻。

“下一步，我们将充分发挥综保区开放型经济的平台作用，探索以离岸服务为特色，推动实现新模式、新业态、新场景、新体制落地，积极助力京津冀协同发展。”大兴机场临空区大兴片区党工委副书记、管委会专职副主任罗伯明表示。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 14 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)