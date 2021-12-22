湖南沅陵拓展线下渠道、电商渠道、旅游采购渠道
销路打开 农货出山
“以前是‘一条腿走路’，只靠线下销售。现在有了线下渠道、电商渠道、旅游采购渠道，是‘三条腿走路’了。”湖南省沅陵县借母溪蜂业有限公司负责人杨志军说。借母溪蜂业位于沅陵县借母溪乡，这里山高林密，自然条件恶劣，曾是深度贫困地区。在脱贫攻坚中，当地发展蜜蜂养殖和蜂蜜产品加工产业，带动了近2000户贫困户脱贫。如今借助“旅游+电商”驱动，产业规模进一步扩大，2020年销售收入达到600万元。
沅陵县商务局副局长胡琼告诉记者，过去，借母溪的蜂蜜主要依靠熟人销售的模式。因为没有食品质量标准认证，也无法进入大型连锁超市和主要网络销售平台，遇到丰产的年份，反而会出现一定程度滞销。
近年来，沅陵县推进全国电子商务进农村综合示范县建设，引导鼓励企业加强技术投入和标准控制，包括借母溪蜂业在内的多家农产品加工企业获得了相关认证资格。如今这些特色农产品都可以在电商平台直接销售。
除了借母溪蜂蜜，沅陵的碣滩茶、龙兴酥糖、山茶油等特产，也从简单包装的初级产品，变成了可以直接销售的特色商品。沅陵县建立了“沅生原味”区域公用品牌，12家有一定规模实力的电商企业第一批纳入这一品牌管理，夯实了农产品的品质基础。
为畅通农产品上行之路，沅陵县还建成1个县级电子商务公共服务中心、6个乡镇电商服务站、40多个村级电商服务站点；完善县、乡、村三级电商公共服务体系和县、乡、村三级物流配送体系，进一步打通了农产品上行通道。“全县网商已达2000多家，目前有200多种农产品在网上销售，预计到今年年底，沅陵农产品网销金额累计将达到2.55亿元。”胡琼说。
来自长沙的游客王成阳在沅陵胡家溪古村寨游览后，看到景区在销售蜂蜜和腊肉，而且提供现场看货下单、快递运输的购买方式，随即下单了两盒蜂蜜、一份腊肉。“沅陵在4条主要的乡村旅游线路沿线，都建立了电商服务站点。游客可以线下挑选，线上购买。两年多来，这种销售模式很受欢迎。”沅陵县全国电子商务进农村综合示范项目经理阳城说。
同时，沅陵县近年来加大力度培养农业、旅游业等行业的直播人才队伍。近5年来，电商培训已超过7000人次，其中高层次培训超过1000人次；目前已完成主播培训40多人，服务企业14家，助推相关企业实现线上销售额超过1.2亿元。
《 人民日报 》（ 2021年12月22日 14 版）
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