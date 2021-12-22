跟访妫川康绿林场生态护林员张俊生
为北京冬奥添一抹绿（体验·新时代·追梦人）
图①：张俊生正在林间忙碌。
编者按：北京冬奥会的脚步一天天临近。习近平总书记强调，要突出绿色办奥理念，把发展体育事业同促进生态文明建设结合起来，让体育设施同自然景观和谐相融，确保人们既能尽享冰雪运动的无穷魅力，又能尽览大自然的生态之美。
为了让人们能尽览大自然的生态之美，在各个赛区周围，许多生态护林员以山为家，以林为伴，像保护自己的眼睛一样保护一草一木，在平凡岗位上闪耀着别样光彩。近日，本报记者走进位于北京冬奥会延庆赛区外围的妫川康绿林场，跟访生态护林员，体验他们的辛勤工作。
北京冬奥会延庆赛区，海拔2199米的小海陀山如同戴着耀眼雪冠。站在山脚下的北京妫川康绿林场远眺，国家高山滑雪中心赛道从山顶直泻而下，宛若游龙。
“出发！”穿上印有“园林绿化”字样的蓝色马甲，抄起一把长柄手锯，我跟着生态护林员张俊生开始工作。
50岁的张俊生是林场附近延庆区张山营镇下板泉村村民，两年多前和妻子一起到妫川康绿林场上班，看管的责任地块约70亩。
2012年以来，北京持续推进两轮百万亩造林绿化工程，平原地区新增森林190万亩。成立于2019年6月的北京妫川康绿林场，管护4万多亩人造林，像张俊生一样的生态护林员有800多人，日夜保障着延庆赛区外围生态安全。
“眼下虽然是冬天，防火巡查、清理垃圾、修整树形、清理枯枝，林地管护任务可一点儿也不轻松。”张俊生说。
“一点星星火，可毁万亩林！”张俊生神情严肃，“每天上班头一件事，就是巡视林地，排查火灾隐患。”
林地里没有路，深一脚浅一脚，稍不留神，藏在枯草下的坑洼就会给个下马威。没走几步，我脚上的黑鞋子已经成了土黄色，还差点摔一跤，只恨自己没有眼观六路的功夫。
“森林防火是头等大事。一旦着起火来，指不定烧到哪里，后果很严重。”林地里，张俊生如履平地，“巡林不是随便走走就了事，得一遍遍观察，不放过每一处隐患。”
“这块林地，每天要巡好几遍。”张俊生一边说着话，一边习惯性地抻着脖子四处张望。
冬日，草木逐渐凋零。“别看林子现在不大好看，等到了春天和夏天，山上、林里都铺满了绿色植被，漂亮极了！”张俊生笑道。
“林子不远处就是一条马路，会飘过来一些垃圾，得及时清理。”张俊生边巡视，边清理林地的垃圾。有时候，周边个别村民会在林地里放牧、取土，让张俊生碰见，会马上劝诫制止。
巡林结束，张俊生开始抚育林子，修整树形、去除枯枝……“这样明年才能长得更好。”他说。
“不同的树种，管护起来学问大不一样。我以前就是农民，但不少树种也不认识，管护就更不懂了。”张俊生说，“林场专门请了林业专家，来给我们培训。”
“你试试修剪这个长枝条。栾树树干不容易长直，要选择合适的枝条短截，剩下的分枝都剪掉。”看我跃跃欲试，张俊生指着眼前的一棵树说。
他又叮嘱道：“枝条掉下来时，当心别被砸到了。”
“怎么就是锯不断？”架上手锯，用力拉锯，枝条却半天没断，我不禁暗自惭愧。
哪儿出问题了？“大径的长枝条要从基部裁去，锯要拉开幅度，缓缓使劲，既省力还有效率。你再试试！”张俊生指出我的问题。原来拉锯的手法，也大有讲究。
果然，按照指点，我没费多大劲，就锯下了枝条。
“杨柳树高大，枯枝又多。手锯的柄这么长，就是专门为清理高处的枯枝准备的。修剪刺槐时，要千万小心枝条上的刺，别被刺伤了。”张俊生边忙活边说。除了栾树，林地里还有杨树、柳树、刺槐等。
修剪下来的枝条怎么处理？“枯枝扔在林地里，有火灾隐患，必须绑实扎牢，带回去一块儿粉碎还田。”张俊生说。修剪下来的枝条不会一扔了之，而是变废为宝。
除了这些工作，护林员一年四季的任务还有不少，包括补植补造、浇水排涝、病虫害防治、中草药种植等等。
最近，林场又布置了新任务——人造林主要是人工纯林，容易造成病虫害泛滥，要按照近自然造林的理念，逐步调整林分结构，提升林地生态系统稳定性和生物多样性。“近自然造林、保护生物多样性，这些新知识还得继续学好。”张俊生劲头十足。
“树变粗了，变高了，壮实了，林子眼瞅着茂密起来。野生动物也越来越多，经常看到野鸡、野兔。”聊起林地的变化，张俊生如数家珍。
“自家的土地流转给林场有流转费，我们夫妻俩在林场上班，加起来月月有5000多块钱的工资。”对这份工作，张俊生一直兢兢业业、倍感珍惜，“保护好家乡的环境，还有稳定的收入，我们很知足。”
举世瞩目的北京冬奥会临近，张俊生期待着精彩的比赛，也深知自己肩上担子不轻。“我有时会在林子里看着海陀山顶，想象冬奥会开幕的时刻。”张俊生眼中放光，“我就想全力以赴守护好这片青山，为绿色办奥尽一分力！”
新闻背景
为践行绿色办奥理念，北京、河北等地大力推进国土绿化。随着京津风沙源治理二期工程、两轮百万亩造林绿化工程等持续开展，截至2020年底，北京市森林覆盖率达到44.4%，山区森林覆盖率达到58.8%，超过六成的国土面积已被绿色覆盖。河北张家口市以冬奥赛区周边区域绿化美化为重点，全面统筹山水林田湖草沙综合治理，森林面积达到2760万亩，森林覆盖率提高到了50%。
“三分种，七分养。”北京市制定出台平原地区造林工程林木资源养护管理办法，要求各区成立养护中心、养护公司，对区域内的林地实行专业养护。北京还规定，招聘本地农民须超过参与管护人员总数的60%，促进农民“绿岗就业”。北京妫川康绿林场正是在这样的背景下成立的。林场副场长曹明亮介绍，林场把管护作为头等大事，还通过发展林下经济等方式，将森林资源转化成为农民增收致富的绿色资源，巩固绿化成果、提升森林质量、增加农民收入。
张家口市采取护林员管护、专业队管护、委托公司管护等多种形式，健全管护机制，实现建管同步。冬奥会举办地崇礼区，面向社会公开招聘有资质、有管护能力的专业护林公司，为冬奥会增绿添彩。
版式设计：张丹峰
《 人民日报 》（ 2021年12月22日 19 版）
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