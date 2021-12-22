李红梅

国土绿化不仅要大规模，还得注重高质量，在“科学绿化”上下更大气力；科学绿化意味着更注重因地制宜，更强调水资源承载量，更注重系统治理，更注重调结构、提质量，更注重精准管理

新发展阶段对生态文明建设提出了更高要求。今年4月，习近平总书记在参加首都义务植树活动时指出：“我们要牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，增加森林面积、提高森林质量，提升生态系统碳汇增量，为实现我国碳达峰碳中和目标、维护全球生态安全作出更大贡献。”

开局之年，国土添绿。我国持续推进生态文明建设，实施生物多样性保护重大工程，科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，持续开展大规模国土绿化行动，推进生态系统保护和修复。今年以来全国已造林5400万亩，种草改良4600万亩，完成全年计划任务。绿色在大地继续延伸和铺展，人们从更多的青山绿水、公园绿道中，感受到高质量发展的绿色底色更加浓郁。

目前，我国森林面积和森林蓄积量已经连续30年保持“双增长”，森林覆盖率大幅提高到23.04%，森林蓄积量提高到175.6亿立方米，人工林面积稳居全球第一。不过，同建设美丽中国的目标相比，同人民对美好生活的新期待相比，林草资源总量不足、质量不高问题仍然突出。我国已明确“十四五”时期森林覆盖率达到24.1%等生态目标，国土绿化还需持之以恒付出艰苦努力。

国土绿化不仅要大规模，还得注重高质量，在“科学绿化”上下更大气力。科学绿化意味着更注重因地制宜，更强调水资源承载量，更注重系统治理，更注重调结构、提质量，更注重精准管理。

我国地域辽阔，各地气候条件和地理环境等差异很大，应明确各自的绿化“主攻方向”。东部、中部、南部总体上水资源和林木较多，重在调结构。北部、西部水资源较少，需大力增林扩绿。城市和乡村的绿化重点也是不一样的。在城市，应更多地着眼于提升居民生活质量，注重进行科学植绿复绿，结合城市更新，留白增绿、拆违建绿、见缝插绿。在乡村，绿化重在改善农村人居环境，对荒山、荒地、荒滩等进行绿化，让水旁、路旁、村旁、住宅旁等区域生态环境持续改善，同时宜树则树、宜果则果，保留美丽乡村风貌。

“三分造林，七分管护。”植绿之后，还要大力管绿护绿。对新造林地保证成活率，对中幼林保证成林率，对已有森林精准提升质量，对退化林进行修复……这样才能让林木茁壮生长、生机盎然。目前，各地纷纷出台全面推行林长制实施举措，开展林长制改革试点，越来越多的森林、草原有了专职守护者，林草资源管护有了更坚实的力量。

国土绿化还离不开全民自觉行动、积极参与。“茅檐长扫净无苔，花木成畦手自栽。”从古至今，人们认为花木茂盛、绿意环绕是美好生活不可或缺的，爱树、植树、护树的传统一直延续。今年是全民义务植树开展40周年，40年累计义务植树达到781亿株。众人拾柴火焰高，众人植树树成林。每人植“一点”绿，终将汇聚成“一片”绿。

行动起来，绿化祖国。为了美丽中国舒展画卷、中华民族永续发展，全社会都应牢固树立绿水青山就是金山银山理念，一起爱绿植绿护绿，共同建设山清水秀、人与自然和谐共生的美丽家园。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)