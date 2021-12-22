本报电 福建省泉州市近年来以农用地和建设用地为重点，突出重点区域、重点行业、重点污染物，实施分类别分用途分阶段管理，落实各项土壤污染治理和风险管控措施，多措并举打好净土保卫战。

泉州全市布设农用地土壤详查监测点位1692个，完成472家重点行业企业用地基础信息采集和风险筛查，实现重点监管单位周边土壤监测全覆盖。完成农用地土壤环境质量类别划分，实施耕地安全利用7.39万亩、严格管控3500亩。建立115家土壤污染重点监管单位名录，加强涉重金属行业污染防控，去年重点重金属污染物排放量比2013年下降23%，超额完成减排18%的目标。

（许火龙 王立峰）

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 19 版）

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