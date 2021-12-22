本报记者 潘少军

沿着小溪蜿蜒前行，岸上绿树成荫，岸边花红竹密，水中鱼翔浅底，人们或在散步，或在垂钓……在江苏省常州市武进区湟里镇葛庄村，水清岸绿的景象让人心旷神怡。

葛庄村紧邻湟里集镇区，村域总面积3.8平方公里，常住人口近3000人，湟里工业园区也在村域内，有工业企业43家。

人口多、企业多，治水靠的是什么有力举措？“在党委政府主导下，各部门齐抓共管，全社会共同参与，齐心协力、共同治水。”湟里镇党委书记朱军华表示，“环境保护是公益事业，各方积极参与才能做实、做好。”

多年前，葛庄村曾将流经各家门前的小溪，按户分成了多个小段，大家在自家“溪段”内养鱼种藕。没过多久，问题随之而来。不少村民为了自身利益，将自家“溪段”堵住，导致流动的小溪变成了一段段死水。“村里搞过分散治污、各自清淤，但不管用。小溪水属于公共资源，只能共享，不能‘割据’。”75岁的村民王九如说。近年来，经过村干部反复做工作，村民们同意打通小溪与外河的接口，清除各家修建的“小水坝”，小溪得以彻底贯通，死水终于变成了活水。

活水怎样进一步变洁净？村里多方筹资治水，寻求乡贤、企业的帮助，筹集治理资金，同时申请各级政府部门的政策支持，紧锣密鼓推进治理，开展河道清淤、环境整治、水循环系统改造工程，集中处理生活污水，建设河道生态驳岸，形成可欣赏、可驻留的生态走廊……全村十几条小微水体，一天天变了模样。

治理是第一步，后期管理也很关键。村里邀请一些乡贤、企业负责人担任河长，与村民志愿者、党员网格员构成管护网络，精心守护清水绿岸。一家企业的负责人姚建新担任河长后，出钱出力护水，“村里环境优美，外地客户很愿意来，可以边工作、边休闲。我们都觉得很自豪。”

生态越来越好，村民们的保护意识也越来越强。“过去这条小溪颜色发黑，遍布水花生，臭气熏天，现在治理好了。看到环境这么美，大家的保护热情更高了。”如今，王九如成为一名环保志愿者，每天都到溪边巡护。

过去的黑臭河道现在变成生态走廊，成了附近居民散步休闲的好去处。葛庄村日益宜居宜业，被评为江苏省生态村、水美乡村。“美丽乡村建设是一项艰巨复杂的工程，只有共担责任、共建共治、共管共享，才能保护好生态环境，实现生产发展、生活富裕、生态良好的目标。”葛庄村党总支书记蒋红明说。

《 人民日报 》（ 2021年12月22日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)