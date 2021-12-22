人民网北京12月22日电 （记者孙博洋）21日，市场监管总局召开“治理涉企收费 减轻企业负担”专题新闻发布会。市场监管总局价监竞争局副局长嵇小灵在回答人民网记者提问时表示，市场监管总局将针对行业协会商会的不同活动分类施策，实现精准监管，有效规范行业协会收费。

市场监管总局价监竞争局副局长嵇小灵回答人民网记者提问。来源：市场监管总局

“行业协会商会是企业和政府沟通的桥梁和纽带，能够帮助政府宣传政策、帮助企业反映意见、帮助产业健康发展。但另一方面，企业对行业协会商会乱收费问题的反映较多，党中央、国务院领导同志对此也非常关注。”嵇小灵在回答记者提问时表示。

对于治理涉企收费专项行动中市场监管部门发现的行业协会商会乱收费的问题，嵇小灵表示，主要存在四大类乱收费问题。

一是强制入会收取会费。除法律法规另有规定外，企业本应入会自愿、退会自由。但一些协会承担着政府部门委托的登记、备案、评价等事项，这些事项本来是协助政府提供的公共服务，但协会强制要求企业必须加入协会、缴纳会费后，才能申请这些事项，借机违规收费。

二是增设从业要求强制收费。有的协会开展职业资格认定，同时将协会开展的继续教育与职业资格挂钩。参加协会举办的培训达不到一定学时，就在资格年审时取消从业资格，借此强制收取培训费。由于协会举办的继续教育以网络培训为主，课件制作成本较低，而收取的培训费标准高，年度盈余非常大，企业反映较多。

三是通过关联企业强制收费。部分协会通过协会下属企业或者协会负责人开办的企业收取费用，表面上是市场化服务，实质上利用了协会的影响力，将协会变为企业牟利的工具。比如，某协会开展资质评价活动，由会长开办的两家公司收取年检费、培训费、审核费、证书费等各项费用，转移协会的收费。

四是违规评比达标表彰并收费。协会开展评比达标表彰活动应当经过一定程序，批准并向社会公开后才能举办，并且不能收取任何费用。但一些协会为规避规定，将评比达标表彰活动更名为评价、排名等继续开展。广大企业为了“增信”、“镀金”，不得不参与协会的变相评比达标表彰活动，向协会缴纳不菲的费用。

嵇小灵表示，今年以来，市场监管总局陆续曝光了中国珠宝玉石协会、上海市容环境卫生协会等12起行业协会违规收费典型案例，推动了行业协会商会收费治理工作的深入开展。下一步，总局将针对行业协会商会的不同活动分类施策，实现精准监管，有效规范行业协会收费，让行业协会商会更好发挥政府和企业间的桥梁纽带作用。

(责编：赵竹青、吕骞)