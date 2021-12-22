人民网北京12月22日电 （记者李栋）近日，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局联合发出通知，对做好2022年“两节”“两会”等重大节日和重要时段粮油市场保供稳价工作作出部署。增加名、优、特、新产品投放，更好满足多元化、个性化、定制化消费需求。

据国家粮食和物资储备局相关负责人表示，各地各有关企业要加强粮源组织调度，充分保障市场供应。强化粮食产购储加销协同联动，做好加工、储运、配送、供应等各环节有效衔接，确保市场粮源供给充足，确保成品粮油不脱销、不断档。增加名、优、特、新产品投放，更好满足多元化、个性化、定制化消费需求。科学把握政府储备轮换节奏，用好用活成品粮油储备，切实发挥吞吐调节作用。

在深化产销合作，促进粮食高效流通环节，持续加强政府层面战略合作，在粮源基地、仓储物流、加工转化、销售网络等方面做好对接，探索开展各类线上产销活动。推动铁路、公路、水路等各种运输方式有机衔接，提高运输效率。

在秋粮收购方面，严格执行国家粮食收购政策，统筹抓好市场化收购和政策性收购，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。创新服务方式，让售粮农民少排队、快售粮。加强庭院储粮技术指导，发挥粮食产后服务中心作用，帮助农民减损增收。

“此外，通过跟踪粮食市场形势，加大对重点地区、重点品种、重点时段的监测力度，适时发布粮油供求等信息，引导各类市场主体合理安排购销活动。严肃查处各类违法违规行为，努力营造公开透明、规范有序的市场环境。”该负责人说。

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