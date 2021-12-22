人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门：增加名、优、特、新产品投放 确保“两节”“两会”期间粮油市场保供稳价

2021年12月22日09:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月22日电 （记者李栋）近日，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局联合发出通知，对做好2022年“两节”“两会”等重大节日和重要时段粮油市场保供稳价工作作出部署。增加名、优、特、新产品投放，更好满足多元化、个性化、定制化消费需求。

据国家粮食和物资储备局相关负责人表示，各地各有关企业要加强粮源组织调度，充分保障市场供应。强化粮食产购储加销协同联动，做好加工、储运、配送、供应等各环节有效衔接，确保市场粮源供给充足，确保成品粮油不脱销、不断档。增加名、优、特、新产品投放，更好满足多元化、个性化、定制化消费需求。科学把握政府储备轮换节奏，用好用活成品粮油储备，切实发挥吞吐调节作用。

在深化产销合作，促进粮食高效流通环节，持续加强政府层面战略合作，在粮源基地、仓储物流、加工转化、销售网络等方面做好对接，探索开展各类线上产销活动。推动铁路、公路、水路等各种运输方式有机衔接，提高运输效率。

在秋粮收购方面，严格执行国家粮食收购政策，统筹抓好市场化收购和政策性收购，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。创新服务方式，让售粮农民少排队、快售粮。加强庭院储粮技术指导，发挥粮食产后服务中心作用，帮助农民减损增收。

“此外，通过跟踪粮食市场形势，加大对重点地区、重点品种、重点时段的监测力度，适时发布粮油供求等信息，引导各类市场主体合理安排购销活动。严肃查处各类违法违规行为，努力营造公开透明、规范有序的市场环境。”该负责人说。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：增加名、优、特、新产品投放 确保“两节”“两会”期间粮油市场保供稳价
　　人民网北京12月22日电 （记者李栋）近日，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局联合发出通知，对做好2022年“两节”“两会”等重大节日和重要时段粮油市场保供稳价工作作出部署。增加名、优、特、新产品投放，更好满足多元化、个性化、定制化消费需求。…
专家：畅通数据交易流动 推动数据确权及安全
　　人民网北京12月21日电 （记者任妍）数据是数字经济时代重要的生产要素，如何发掘数据要素红利、有效促进数据要素的使用与开发，已成为推动数字经济发展的关键路径。 近日，由清华大学丘成桐数学科学中心等单位联合研发的新一代数据确权与交易关键技术在京发布。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部