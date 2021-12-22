记者张华迎、董建国

原标题：福建厦门：多区叠加探路开放新格局

潮起鹭江通四海。走过40年建设历程的厦门经济特区，从保守走向开放、从一隅走向世界，这片曾经发展滞后的海防前线，逐步形成全方位、多层次的对外开放格局。

经济特区创立之初，面对基础设施几乎为零、发展资金短缺等问题，厦门积极利用特区政策优势，鼓励国外投资者兴办“三资”企业，在全国率先利用外资修建机场，成立中外合资银行等，形成了外引内联的良好开局。

印尼华侨陈应登是第一个“吃螃蟹的人”。1982年1月，他与厦门市签订投资合同，把原定在新加坡开办的工厂迁到厦门，成为在厦门经济特区独资设厂的第一位外商。

经济特区成立以来，凭借良好的区位优势和政策优势，戴尔、通用、ABB等世界500强企业纷纷“抢滩登陆”厦门。

从1992年一个100多人的小厂，到如今员工数量超过3000人、成为ABB电气在全球最重要的产业基地之一，ABB在厦门不断发展壮大。ABB电气中国总裁赵永占说：“有政策、有机遇，厦门良好的营商环境吸引我们持续加大投资兴业力度。”

数据显示，厦门外贸进出口总额从1980年的1.41亿美元增加到2020年的6915.77亿元人民币，年均增长18%；实际使用外资从1983年的0.08亿美元增加到2020年的166.05亿元人民币，年均增长16.9%。

既要“引进来”，也要“走出去”。总部位于厦门的美图公司，以人工智能为驱动，近年来公司业务范围扩展到全世界100多个国家和地区。

“走出去”的厦门企业不在少数。截至目前，厦门累计登记境外投资项目1581个，投资分布74个国家和地区，投资领域涉及批发零售、制造业等领域，“厦门制造”已销往220多个国家和地区。

近年来，随着自贸试验区、海丝核心区、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地等一系列国家战略相继落地，厦门正从更高层面构建多层次、全方位、综合性经济开放格局。

国际贸易“单一窗口”建设、商事登记“一照一码”改革、建设海丝中央法务区……厦门自贸片区管委会经济发展局局长代斌说，自2015年挂牌以来，厦门自贸片区累计推出498项创新举措，共有30项“厦门经验”在全国复制推广。

依托自贸试验区制度创新，厦门积极进军一向被国外垄断的航空维修业。目前，已有10多家航空维修企业落户厦门，厦门的航空维修产业产值已占国内的四分之一。

自2015年首列中欧班列（厦门）开行以来，如今已开行逾1000列。2018年，首个面向“一带一路”沿线国家的国际综合物流服务品牌和平台——“丝路海运”也于厦门港开行。

福建丝路海运运营有限公司副总经理李南说，经过3年发展，“丝路海运”已拥有86条命名航线，通达29个国家的102座港口，联盟成员超过200家，累计运输集装箱超670万标箱。

与此同时，厦门还努力打造金砖国家新工业革命领域务实合作的“厦门样板”。继2017年金砖国家领导人第九次会晤在厦门成功举行后，厦门在去年底又落地金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室常务副主任黄峰说，创新基地建设一年来，已经建设了7个新工业革命领域赋能平台，推出了首批39个新工业革命领域示范标杆项目，签约了33个金砖合作项目。

“深化‘海丝’战略支点城市建设，深度对接区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），这些都为新形势下厦门建设更高水平开放型经济新体制指明了方向。”福建师范大学经济学院教授黄茂兴说，厦门应持续发挥多区叠加政策优势，不断推动多区协同效应发力，增强优质生产要素集中集聚能力，提升厦门城市和产业核心竞争力。

(责编：赵竹青、陈键)