原标题：《2021中国高等教育网络安全报告》发布

12月19日，在中国教育技术协会三十周年暨教育信息化大会上，《2021中国高等教育网络安全报告》（以下简称《报告》）发布。《报告》由中国教育技术协会组织编写，中国教育技术协会常务副会长张少刚研究员担任总策划，中国教育技术协会副会长、教育部教育管理信息中心副主任曾德华研究员担任主编，中央民族大学、北京理工大学、中国农业大学、上海交通大学等高校专家参与编写，来自国内10余所高校的IT部门负责人以及网络安全专家学者、行业技术专家给予指导和帮助，深信服科技股份有限公司提供行业调研和相关技术支持。

《报告》聚焦“发展情况”、“存在问题”、“对策建议”三个维度。在发展情况方面，《报告》基于文献、调查及相关报告数据呈现了教育系统信息资产、安全威胁、安全治理以及安全防护技术等方面的基本情况，分析了网络安全严峻形势，以及教育主管部门及高校网络安全治理政策和实践的齐抓共管，网络信息安全技术防护与服务的迭代更新。

《报告》指出当前教育网络安全存在的主要问题，包括制度不完善、落实不到位并存，信息资产杂乱散，网络安全意识薄弱与技术能力不足并存，从业人员职业发展瓶颈重重，新环境新技术带来的种种挑战。针对存在的问题，《报告》从安全制度落实、数据安全、信息资产管理、基础设施安全、从业人员发展、安全教育等六方面提出对策建议，具体包括在信息化中统筹网络安全顶层设计、加快跟进《数据安全法》的实施细节、做好信息化建设的网络安全关口前移、稳步推进零信任的网络安全认证架构、补强网络安全的技术短板、多措并举把网络安全落到实处等。

中国教育技术协会副会长、教育部教育管理信息中心副主任曾德华表示，“统筹教育信息化和网络安全对于建设高质量教育体系意义重大，期待《报告》能帮助教育系统领导干部理解网络安全现状、案例和问题，加强工作重视程度，强化高校师生整体网络安全意识，提升网络安全从业人员地位与水平，在促进高校网络安全保障水平等方面发挥积极作用。”

作为全国性教育信息化行业协会，中国教育技术协会充分发挥自身优势和引领作用，通过推出各类教育信息化智库报告，强化专业引领，推动行业信息化发展。近年来相继推出《政府购买教育信息化服务：现状与展望》《中国金融行业教育信息化白皮书》《教育跨学科发展及其行业兴起——中国创客教育智库报告》等系列报告，发布后引发行业内外的广泛关注和良好反响。今后协会还将持续关注教育信息化热点问题，不断推出教育信息化智库报告。（战钊）

(责编：赵竹青、陈键)