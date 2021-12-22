原标题：江西鹰潭：打通数据流通“最后一公里”

“现在真的太方便了！”鹰潭市某医药公司法人今年申请注册一家药店时，感到前所未有的便捷高效，“以前各种证照名目繁多，要到处跑，耗时又费力，现在公司只需要填一套申请材料，一并申报，不仅跑腿少，还大大节约了时间。”

鹰潭市大数据中心作为全市信息化工作的统筹推进者，打造鹰潭市政务云中心，串联起政府管理、社会服务、群众日常生活的方方面面。通过数据的集聚、融通、应用，提高政府公开透明度，提升网上办事服务能力，真正兑现“让数据多跑路、让百姓少跑腿”的承诺。

2018年，江西省政府提出全新的政府模式——五型政府，推动忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型政府建设，加快推动江西高质量、跨越式发展。鹰潭市政府携手浪潮云通过建设数据共享、政务服务、智慧金融、智慧城管、智慧党建等信息化平台，有效提升了社会治理精细化水平，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，为五型政府建设提供了有力支持。

据介绍，鹰潭构建了一体化政务服务平台和鹰潭市政务服务网，实现全市一个平台一张网，所有政务服务事项均可网上办理。自鹰潭市政务服务网建成运行以来，通过一体化平台，群众办理了政务服务事项13万余件，少递交了材料，缩短了办理时间，节省了办事费用。

数据作为21世纪最重要的资产之一，协调数据共享是发挥数据最大的价值的关键所在。鹰潭市数据共享平台以鹰潭政务云平台为抓手，推进数据编目、整合、接入、共享、协同等，推动全市各级94个单位接入市数据共享交换平台。目前该平台已注册1149条数据资源目录，接入2.03亿余条，交换数据21.13亿余条，市、区两级开通上线电子证照服务114种，累计签发电子证照23.3余万张。此外，涉及不动产权证等60类证照数据可通过数据共享核验等方式实现在事项办理时材料免提交，大大提升了办事效率。

“接受派发案件”“及时归类分配”“现场处理拍照”“上报现场情况”“及时回复结案”……近来随着城市管理体制改革推进，为加强鹰潭市城市监督管理水平，鹰潭市建成智慧城市运行管理平台。平台设置数字化工作流程、新闻动态发布、市民举报、积分奖励等功能，极大的便利了群众对身边事的上报反馈，平台积分奖励功能提升了鹰潭市民的体验感提高了市民参与度。截止目前，共发展市民用户1.3万余人，市民通过智慧城管上报城市管理问题及建议53087条，受理了40949条，处置了40385条，问题处置率高达98.68%。

为解决政银企信息不对称，缓解企业融资难、融资贵问题，鹰潭市基于鹰潭政务云平台，整合鹰潭市范围内的金融服务资源，搭建政府、银行、企业、个人多方共享的线上金融服务渠道，平台目前已聚集40余家金融机构的55款金融产品，注册用户数237家。2020年8月19日平台正式入驻鹰潭市金融服务中心，作为该中心的核心业务系统，共接待省市两级领导参观考察18次，受到高度关注。2020年12月开始与鹰潭市农商银行合作“城乡融合助农信贷通”贷款产品业务，共计发放贷款23笔。

鹰潭市委组织部以鹰潭政务云平台为依托，搭建智慧党建平台，全市3378个党组织、51347名党员通过该平台进行学习、管理、互动等。截至目前，该平台已记录基层党建活动 21余万次，汇聚50余万份活动素材，各级党组织使用视频系统“屏对屏”调度工作120余次。

鹰潭市政务云建成以来已为全市45个主要部门单位共计432项业务系统提供云服务。极大的促进了政务信息的整合共享，提升了政府公共服务能力，节省了政府投入。

(责编：赵竹青、陈键)