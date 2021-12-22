“十三五”期间新疆登记在册市场主体首次突破200万户
2021年12月22日09:19 | 来源：新华网
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原标题：“十三五”期间新疆登记在册市场主体首次突破200万户
新华社乌鲁木齐12月21日电（记者潘莹）记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室21日举办的新闻发布会上获悉，“十三五”期间新疆登记在册的各类市场主体总量稳步增长，首次突破200万户（含新疆兵团），截至2020年底已达200.2万户，比“十二五”末增加80%。
新疆维吾尔自治区市场监督管理局副局长高建东介绍，“十三五”时期，新一轮市场监管机构改革全面推进，市场监管工作体制机制和监管方式得到进一步完善和改进，新疆“大市场”监管格局基本建立。“十三五”期间，新疆营商环境明显改善。高建东表示，当地深入推进“放管服”改革，完成100项“证照分离”改革任务，落实“多证合一”，实现“二十六证合一”；深化“政银合作”“政邮合作”，实现“一门一次一网”办证；一般企业开办时间压缩至4个工作日内，登记注册时间压缩至2个工作日内，新设企业网上登记率已达45%以上，投资兴业的“脚底成本”“时间成本”大幅减少。
高建东表示，今年新疆进一步放宽市场主体准入，将企业登记注册时间压缩至1个工作日，实现市场主体所有登记事项网上办理，并实现496项涉企经营许可事项全覆盖清单管理的“证照分离”改革。截至2021年11月底，全区登记在册各类市场主体总量已达214万户（含新疆兵团），同比增长6.9%。
(责编：赵竹青、陈键)
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