原标题：工业互联网安全逆势上扬步入增长快车道

近期闭幕的“2021中国工业信息安全大会”，发布了《中国工业信息安全产业发展白皮书（2020-2021年）》。在政策加持、技术创新、需求升级等多因素综合驱动下，我国工业信息安全产业将继续保持高景气度。

当前我国制造业数字化转型步入“加速期”。以5G、工业互联网为代表的新一代信息基础设施加速向经济社会各领域渗透融合，已成为推动我国数字经济发展的重要引擎。可以看出，工业互联网是数字浪潮下，工业体系和互联网体系深度融合的产物，是新一轮工业革命的关键支撑，也是促进我国供给侧结构性改革、加快新旧动能转换的关键抓手。

今年出台的《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》，也进一步为工业互联网发展与安全保障工作注入新的活力。

“2021年中国工业信息安全大会”集中展示工业信息安全创新成果，探讨最新发展趋势。在围绕工业互联网安全、数据安全、工业控制系统安全等领域前瞻热点话题展开讨论，发布系列研究报告的同时，大会还为工业信息安全优秀应用案例、工业信息安全监测预警网络建设支撑机构等授牌表彰，国家工业信息安全发展研究中心与六方云、天融信、绿盟科技、威努特、珞安科技、卡巴斯基等网络安全行业力量达成深度战略合作，以持续推进工业信息安全教育、技术、产业融合发展，加快工业信息安全建设。

工业互联网安全作为近些年兴起和快速发展的领域，在网络安全行业的影响已是举足轻重，老牌大厂和新兴之秀齐头并进，持续发力。目前，我国已经有一批致力于工业互联网安全的优秀厂商迅速成长起来。未来，这些厂商将于互联网、IT厂商、行业产业用户携手联合，共同编织牢固的工业互联网安全防线，形成融合发展的技术合作生态。六方云董事长任增强说，“我们看到，工业互联网安全、云安全、人工智能安全是‘新安全’，是未来，而未来世界发展的主要推动力来自于技术。我们要用先进技术解决行业高速发展中的安全问题，保障国家工业互联网战略、云安全战略，保障关键信息基础设施安全、新基建安全，让万物安全互联。”

据了解，基于AI算法技术和工业互联网安全架构特点，AI技术可以通过多种AI算法模型自主分析网络环境的设备资产的关联关系、自动聚类、智能分析流量行为特点、检验出异常流量并及时告警，AI安全检测技术需要结合工业互联网安全架构，为工业互联网设备安全、边缘层安全、工业互联网平台安全管理与运营、行业级与国家工业互联网安全检测与管理平台提供更完善的安全检测与防护能力。在未来，AI技术将继续驱动工业互联网安全快速发展。

(责编：赵竹青、陈键)